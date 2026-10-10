Los cuidados paliativos también tienen supervivientes: el milagro de un coruñés al que salvó su hija

José Manuel Yebra y Fina Permuy, posan en el Chuac Carlota Blanco

Cuando se habla de cuidados paliativos, inevitablemente se piensa pacientes al final de su vida. Pero esta no es la realidad de todos ellos, como José Manuel Yebra, usuario del programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación la Caixa y Cruz Roja, al que la vida le dio una segunda oportunidad: “Lo puedo decir con las palabras más grandes que nunca: estoy vivo gracias a mi hija”.

A José Manuel, de 58 años y natural de A Coruña, le diagnosticaron en marzo de 2017 una aplasia medular, una enfermedad grave en la que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas. Tras un tratamiento, se curó de esta enfermedad, pero en el verano de 2024 volvieron los viejos fantasmas: “Empecé otra vez a sentirme cansado, con anemia y, tras unas pruebas, pensaron que era una recaída de esta aplasia medular. Pero no fue así”.

José Manuel padecía un leucemia mieloide aguda, un cáncer rápido y agresivo de la sangre y de la médula ósea que se le complicó por su anterior diagnóstico. Lo ingresaron urgentemente y estuvo hospitalizado intermitentemente en paliativos.

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“Fueron meses durísimos”, reconoce, donde estuvo aislado, sin poder comer y muy grave, por lo que le ofrecieron la ayuda de personal especializado en psicología, como Fina Permuy, miembro del programa de Cruz Roja y la Fundación la Caixa. Este proyecto nace en A Coruña en 2015 y desde entonces ha atendido a 11.600 personas –5.553 pacientes y 6.108 familiares– tanto en el Chuac como en tres centros residenciales de la provincia.

“Para mí fue un antes y después. Todo el equipo es exepcional y me ayudaron muchísimo”, agradece José Manuel, quien explica que “leucemia, cáncer y muerte son tres palabras que van encadenadas y dan mucho miedo”. Pero Fina Permuy recuerda la importancia de hablar de ellas: “Hay que romper el tabú, pero hay mucha negación”. También lo percibe José Manuel, que en este proceso se encontró con compañeros que rechazaban hablar, pero anima a todos ellos a hacerlo porque la ayuda es “enorme”.

Un apoyo que no sólo es para el final de vida, sino también para supervivientes como José Manuel, quien tuvo distintas recaídas. En una de ellas, le dijeron que la única solución era un trasplante de médula. Pero no aparecía ningún donante.

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“Ante la urgencia, se le hicieron las pruebas a mis hijos. La edad que utilizan los médicos para hacer el trasplante es entre 18 y 40 años. Mi hijo Manuel, que tenía 17, no llegaba a la edad pero mi hija Sandra, de 19, sí. Y salió una compatibilidad de al menos un 50%”, explica.

El trasplante lo hicieron el 15 de octubre de 2025: “Un año después, estoy viviendo gracias a mi hija”, celebra.

Con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebró este sábado, quiere lanzar un agradecimiento muy especial a los profesionales que trabajan en estas unidades: “Su labor es excepcional”. Un trabajo que Permuy reconoce que no es fácil, pero que es un aprendizaje constante: “Creo que realmente es tener empatía”