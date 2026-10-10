El ‘leirapark’ de O Martinete se convertirá en vivienda

Coches aparcados en la explanada de tierra de la calle Manuel Ferrol Javier Alborés

Lo que comenzó como una solución pactada entre los vecinos y la nueva propiedad para limpiar “un foco de maleza y plagas” y convertirlo en una zona para el disfrute de los residentes de O Martinete y O Birloque, se ha convertido en un nuevo foco de aparcamiento irregular en ciudad. Aunque este no será el destino final del solar de la calle Manuel Ferrol, durante muchos años abandonado, que se convertirá próximamente en nueva promoción de viviendas.

Son casi 8.000 metros cuadrados de un solar que, en realidad, no es una parcela, sino diez juntas de diferentes tamaños sin edificar. Hasta principios de este año, este espacio era una especie de ‘selva’ llena de maleza, fauna y basura, en un estado de total abandono que preocupaba a los vecinos, que recurrieron al Ayuntamiento para denunciar esta situación.

Según explican, pese al compromiso del Gobierno local, “fue una promesa que no se cumplió”, por lo que la asociación de vecinos Monte Martelo se puso en contacto directamente con un nuevo propietario que se hizo con este espacio.

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Desde la asociación vecinal se buscó “la mejor alternativa para hacerlo y finalmente “fue gracias a la empresa de un vecino que se prestó a hacer la adecuación” que lograron limpiar este gran solar.

La zona dejó así atrás la maleza y basura, ya que según indican, también funcionaba como una especie de vertedero ilegal donde se tiraban “chapas sueltas que suponían un peligro”. Pasó entonces a convertirse en una amplia explanada de tierra que la nueva propiedad ‘cedió’ a los vecinos para poder pasear por la zona.

“El nuevo propietario nos hizo el favor de adecuar el terreno para que fuera accesible y que los vecinos pudieran pasear por él. A día de hoy, podemos ver a residentes paseando a los perros, niños jugando con coches teledirigidos o gente simplemente atajando por nuevos caminos”, celebran desde la asociación.

Escasez de aparcamiento

Pero este espacio se ha convertido también en una especie de ‘leirapark’ que muchos vecinos utilizan para aparcar debido a la falta de plazas de estacionamiento en la zona, en parte por la reducción que supuso la humanización llevada a cabo en la zona, a la que le seguirá la reforma en su vecina Juan de Arriba, incluida en el Plan de Barrios y donde ya se comienzan a ver vallas por la zona que indican la proximidad de las obras.

“Hay mucha necesidad de aparcamiento en la zona”, denuncian desde Monte Martelo, que recalca que aunque este espacio no se ha concebido como zona de estacionamiento, el hecho de que los coches circulen por esta explanada también contribuye a evitar “cualquier tipo de tránsito y que crezcan malas hierbas” que les haga volver “a la situación inicial”.

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Eso sí, se trata de unas solución provisional, ya que en un futuro se edificará en dicho solar. Por el momento, se conoce cuándo se procederá a construir y cómo será esta nueva promoción de viviendas, aunque la AVV Monte Martelo avanza que contará con una zona verde alrededor.

Mientras tanto, los vecinos pueden disfrutar de una zona hasta entonces cerrada a la ciudadanía y contribuir a que no se vuelva a convertir en el ‘monte’ de maleza que durante tantos años fue.

Por ello, desde la asociación vecinal instan a otros propietarios a adoptar el mismo camino: “Creo que es una solución que debería tomarse en todos los terrenos de la ciudad que estén por edificar, abrirlos y que se puedan disfrutar mientras no se construyan”.

En este sentido, recalcan que el gasto del mantenimiento se reduce para el propietario, por lo que todas las partes salen ganando. “Es un ejemplo a copiar en otras zonas”, zanjan.