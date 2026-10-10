La sordera de un maltratador de A Coruña facilita su detención tras apalizar a su pareja y a sus hijos

Instante de la detención, este sábado, en Ribeira Sacra EC

La Policía Nacional procedió a la detención de un hombre de mediana edad en la calle Ribeira Sacra, en el barrio de Novo Mesoiro. Los agentes acudieron a la llamada de socorro de los hijos del acusado, quienes se escondieron y lograron llamar a los servicios de emergencia para alertar de la paliza que estaban recibiendo ellos y su madre en ese momento. Se da la circunstancia de que la pareja, tanto el padre como la madre de los menores, son sordomudos.

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Esa circunstancia jugó a favor de las víctimas, ya que el agresor no pudo escuchar la llamada de socorro primero, ni el timbre posteriormente. Una vez se dio cuenta de la presencia de los agentes en la casa intentó frenar el paso y cerrarles la puerta en la cara, algo que afortunadamente para su mujer y sus hijos no consiguió. Ambos fueron víctimas de malos tratos en la mañana del sábado, aunque según informaron los vecinos a la Policía Nacional se trata de una situación recurrente.

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Según relatan los testigos, durante la llamada a emergencias se pudieron escuchar en directo los golpes que propinaba el padre de familia a la madre de los menores, que aguantaron la comunicación para dar testimonio de la gravedad de los hechos.

La mujer fue trasladada al Chuac para su evaluación, mientras que los vecinos solicitaron a la Policía Nacional que se ponga fin de una vez a este “calvario”.