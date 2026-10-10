Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Fiscalía pide 26 años y medio de cárcel para un hombre acusado de asesinar a su mujer en A Coruña

Ep
10/10/2026 15:07
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fiscalía solicita un total de 26 años y seis meses de prisión, además de 30 días de localización permanente, para un hombre acusado de vejar y estrangular a su mujer en A Coruña tras grabarla en vídeo mientras yacía ebria y desvalida en el suelo del dormitorio.

En concreto, se le imputa un delito de asesinato, un delito contra la integridad moral y un delito continuado de injurias y vejaciones. En los primeros delitos, la acusación pública aprecia la concurrencia de las agravantes de género y de parentesco.

Según expone el Ministerio Fiscal, la convivencia del matrimonio en su vivienda de A Coruña se encontraba "muy deteriorada" debido al trato vejatorio y denigrante que el acusado dispensaba de forma habitual a su esposa, quien nunca llegó a denunciarlo.

En concreto, fue hacia las 23.30 horas del 1 de agosto de 2024 cuando ambos mantuvieron una discusión a gritos en la que el varón profirió faltas de respeto contra la víctima. Durante la madrugada del 2 de agosto, la mujer se cayó al suelo del dormitorio bajo los efectos del alcohol, quedando inmovilizada entre la cama y el mobiliario.

El acusado aprovechó la situación para grabarla en vídeo con su teléfono móvil, dirigiéndole insultos y burlas sobre su incapacidad para levantarse mientras no le prestaba auxilio. Posteriormente, entre las 03.00 y las 05.00 horas de esa misma madrugada, el investigado la estranguló con sus propias manos aprovechando su total indefensión, provocándole la muerte por asfixia mecánica.

Por todo ello, se piden 30 días de localización permanente por el delito de injurias y vejaciones; un año y seis meses de prisión, con inhabilitación durante ese tiempo para el ejercicio de sufragio, por el delito contra la integridad moral; y 25 años de prisión por el delito de asesinato, inhabilitación absoluta el tiempo de condena y prohibición de residir en el término municipal de A Coruña durante 35 años.

Asimismo, deberá indemnizar a cada uno de los cuatro hijos comunes perjudicados, en la cantidad de 37.064,58 euros y 494,19 euros por daño emergente. A cada uno de los hermanos de la víctima (de vínculo único o doble), que viviesen en el momento del fallecimiento, 27.798,43 euros y 494,19 euros por daño emergente. También deberá indemnizar a quien acredite en ejecución de sentencia haberlos satisfecho, los gastos de traslado, funeral y sepelio de la víctima.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Nereida Canosa e Inés Rey, en primer plano, junto al banco verde en San Andrés

Más de 40.000 posavasos darán voz a los pacientes de salud mental en A Coruña
Julia Nóvoa
Audiencia Provincial de A Coruña

La Fiscalía pide 26 años y medio de cárcel para un hombre acusado de asesinar a su mujer en A Coruña
EP
El ideal gallego

De retratos de Franco por un mínimo de 100 euros a un cuadro por 5.000: la subasta de Meirás publica sus 700 lotes
EP
El ideal gallego

Detenidos Rafael Amargo y su pareja tras una pelea con una persona que entró en su casa
EFE