La Fiscalía pide 26 años y medio de cárcel para un hombre acusado de asesinar a su mujer en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Fiscalía solicita un total de 26 años y seis meses de prisión, además de 30 días de localización permanente, para un hombre acusado de vejar y estrangular a su mujer en A Coruña tras grabarla en vídeo mientras yacía ebria y desvalida en el suelo del dormitorio.

En concreto, se le imputa un delito de asesinato, un delito contra la integridad moral y un delito continuado de injurias y vejaciones. En los primeros delitos, la acusación pública aprecia la concurrencia de las agravantes de género y de parentesco.

Según expone el Ministerio Fiscal, la convivencia del matrimonio en su vivienda de A Coruña se encontraba "muy deteriorada" debido al trato vejatorio y denigrante que el acusado dispensaba de forma habitual a su esposa, quien nunca llegó a denunciarlo.

En concreto, fue hacia las 23.30 horas del 1 de agosto de 2024 cuando ambos mantuvieron una discusión a gritos en la que el varón profirió faltas de respeto contra la víctima. Durante la madrugada del 2 de agosto, la mujer se cayó al suelo del dormitorio bajo los efectos del alcohol, quedando inmovilizada entre la cama y el mobiliario.

El acusado aprovechó la situación para grabarla en vídeo con su teléfono móvil, dirigiéndole insultos y burlas sobre su incapacidad para levantarse mientras no le prestaba auxilio. Posteriormente, entre las 03.00 y las 05.00 horas de esa misma madrugada, el investigado la estranguló con sus propias manos aprovechando su total indefensión, provocándole la muerte por asfixia mecánica.

Por todo ello, se piden 30 días de localización permanente por el delito de injurias y vejaciones; un año y seis meses de prisión, con inhabilitación durante ese tiempo para el ejercicio de sufragio, por el delito contra la integridad moral; y 25 años de prisión por el delito de asesinato, inhabilitación absoluta el tiempo de condena y prohibición de residir en el término municipal de A Coruña durante 35 años.

Asimismo, deberá indemnizar a cada uno de los cuatro hijos comunes perjudicados, en la cantidad de 37.064,58 euros y 494,19 euros por daño emergente. A cada uno de los hermanos de la víctima (de vínculo único o doble), que viviesen en el momento del fallecimiento, 27.798,43 euros y 494,19 euros por daño emergente. También deberá indemnizar a quien acredite en ejecución de sentencia haberlos satisfecho, los gastos de traslado, funeral y sepelio de la víctima.