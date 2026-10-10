Afectados por el incidente de gas pimienta en Orillamar explican lo ocurrido Quintana

La asociación profesional de la Policía Local emitió hoy un comunicado en el que criticaba el comportamiento de sus superiores por un altercado que tuvo lugar el martes. Este enfrentó a agentes municipales con vecinos de las viviendas sociales de Los Arcones. Considera que se les ha dado a estos un trato especial y que los agentes no han recibido un apoyo explícito.

El martes pasado, la Policía Local se vio implicada en un altercado con vecinos de las viviendas sociales de los Arcones, que protestaron cuando pusieron a uno de ellos una multa por aparcar sobre la acera. El ambiente hostil y amenazante (aunque no llegó a estallar la violencia) provocó que uno de los agentes empleara el spray de pimienta como disuasión, afectando a una niña de corta edad.

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Como es lógico, esto generó malestar entre los vecinos, pero hay que tener en cuenta que la Policía Local lleva mucho tiempo recibiendo quejas de que muchos de los residentes de Los Arcones no cumplen con las normas de estacionamiento e incluso consideran el espacio para aparcar en la vía pública como de uso propio. Por eso habían estado vigilando la zona.

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El jefe de la Policía Local, José Manuel Rico, se reunió con representantes de esa comunidad para tratar de rebajar la tensión. Lamentó lo sucedido con la menor, según la versión de los propios afectados, pero no pidió perdón por la actuación policial. También se negó a retirar las denuncias que se han tramitado contra los vecinos que subieron videos a las redes sociales señalando a los policiales.

Pero, para la asociación, "cabe preguntarse si cualquier ciudadano que recibe una propuesta de sanción por una infracción de tráfico tiene la misma posibilidad de reunirse con el máximo responsable de la Policía Local para trasladarse sus quejas y poner en duda la actuación de los agentes".

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También denuncian que las imágenes de lo ocurrido y las amenazas a un agente se han difundido masivamente "exponiéndolo públicamente y aumentando el riesgo para su seguridad". Y recuerdan que siguen esperando un respaldo claro del Gobierno de Inés Rey: "No hacen falta grandes discursos, sino responsabilidad y decisiones que permitan a los agentes trabajar".