Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La asociación del 092 pide el apoyo municipal en el altercado con spray de pimienta en Orillamar

Los policías critican que su jefe se haya reunido con los residentes de las viviendas sociales de Los Arcones por suponer un trato especial

Abel Peña
Abel Peña
10/10/2026 18:09
Afectados por el incidente del 092 con el spray en el lugar de los hechosAfectados por el incidente del 092 con un espray revela el problema del mal estacionamiento en la parte alta de OrillamarEn el grupo de vecinos que roció el policía había una niña que resultó afectada por la nube de gas pimienta
 Afectados por el incidente de gas pimienta en Orillamar explican lo ocurrido
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La asociación profesional de la Policía Local emitió hoy un comunicado en el que criticaba el comportamiento de sus superiores por un altercado que tuvo lugar el martes.  Este enfrentó a agentes municipales con vecinos de las viviendas sociales de Los Arcones. Considera que se les ha dado a estos un trato especial y que los agentes no han recibido un apoyo explícito. 

El martes pasado, la Policía Local se vio implicada en un altercado con vecinos de las viviendas sociales de los Arcones, que protestaron cuando pusieron a uno de ellos una multa por aparcar sobre la acera. El ambiente hostil y amenazante (aunque no llegó a estallar la violencia) provocó que uno de los agentes empleara el spray de pimienta como disuasión, afectando a una niña de corta edad.  

Uno de los testigos explica dónde se encontraba estacionado el vehículo sancionado

Un incidente del 092 con un espray revela el problema del mal estacionamiento en la parte alta de Orillamar

Más información

Como es lógico, esto generó malestar entre los vecinos, pero hay que tener en cuenta que la Policía Local lleva mucho tiempo recibiendo quejas de que muchos de los residentes de Los Arcones no cumplen con las normas de estacionamiento e incluso consideran el espacio para aparcar en la vía pública como de uso propio. Por eso habían estado vigilando la zona. 

Afectados explican en el lugar del incidente lo que ocurrió

Un pastor evangélico media entre la Policía Local y los vecinos de Los Arcones tras un incidente policial

Más información

El jefe de la Policía Local, José Manuel Rico, se reunió con representantes de esa comunidad para tratar de rebajar la tensión. Lamentó lo sucedido con la menor, según la versión de los propios afectados, pero no pidió perdón por la actuación policial. También se negó a retirar las denuncias que se han tramitado contra los vecinos que subieron videos a las redes sociales señalando a los policiales. 

Pero, para la asociación, "cabe preguntarse si cualquier ciudadano que recibe una propuesta de sanción por una infracción de tráfico tiene la misma posibilidad de reunirse con el máximo responsable de la Policía Local para trasladarse sus quejas y poner en duda la actuación de los agentes". 

quintana. familia gitana afectada por supuesta violencia policial tras un aparcamiento indebido en la zona de orillamar

Los vecinos de Los Arcones, sobre la Policía Local: "Van de chulos"

Más información

También denuncian que las imágenes de lo ocurrido y las amenazas a un agente se han difundido masivamente "exponiéndolo públicamente y aumentando el riesgo para su seguridad". Y recuerdan que siguen esperando un respaldo claro del Gobierno de Inés Rey: "No hacen falta grandes discursos, sino responsabilidad y decisiones que permitan a los agentes trabajar". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Inés Rey propone a María Rivas como cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña
Abel Peña
La cata de tomates, este sábado en Dexo

Cata de tomates campeones de España en Dexo: “A xente flipa co sabor, pero tamén coas cores”
Noelia Díaz
Tribunal Supremo

El Supremo acelera para decidir sobre el voto de nacionalizados por la 'ley de nietos' ante el adelanto electoral
Europa Press
Instante de la detención, este sábado, en Ribeira Sacra

La sordera de un maltratador de A Coruña facilita su detención tras apalizar a su pareja y a sus hijos
Abel Peña