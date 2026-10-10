El juez estadounidense que falla a favor de la empatía, en la UDC: “No tenemos otra opción”

Kaye, ayer, en la Facultad de Derecho Carlota Blanco

La gran mayoría de personas probablemente asocien a los jueces un carácter serio y severo y una visión pragmática del oficio y de la ley. No es ese el caso con el estadounidense Ronald Kaye, figura peculiar de la justicia californiana que ayer impartió una conferencia sobre judicatura a alumnos y profesores de la Facultad de Derecho de la UDC, explicando cómo trabaja en su tribunal de Los Ángeles, especializado en salud mental.

Su trabajo ha dado que hablar en su país por cómo divulga una aplicación de la ley compasiva y empática. También por el trato cercano con los acusados. Una visión que compartió con los alumnos: “Hablé con ellos sobre cómo en Los Ángeles contamos con un tribunal específico de salud mental para personas acusadas de delitos, en el que se intenta determinar si se les proporciona tratamiento, si se les juzga, o ambas cosas”.

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Un problema, el de la salud mental, muy relacionado en su país con el sinhogarismo. “Tenemos un terrible problema de personas sin hogar, es una epidemia en Los Ángeles, e intentamos ser lo más reflexivos y creativos que podemos para proteger la libertad de los acusados, pero también para proteger a la comunidad”, expone. Se trata de trabajar en una fina línea: “El sistema penal de EEUU se encuentra siempre en un conflicto fascinante, ya que, por un lado, se compromete con la protección de los derechos civiles, pero, por otro, es un sistema muy punitivo que castiga a las personas con medidas extremas”.

Pensar en las causas

Ayuda, opina, la empatía con quienes sufren alguna enfermedad mental, o considerar las causas que han provocado que alguien se haya quedado sin hogar o abuse de drogas. “En el caso de las personas con trastornos mentales, es fundamental que el sistema se ocupe de ellas, evalúe sus capacidades y les facilite el acceso al tratamiento”, manifiesta Kaye.

Su empatía alcanza hasta casos como el de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida esta misma semana que desató una ola de protestas en España por la vivienda. “La situación es muy diferente en el caso de los procesos de desahucio civil, pero todo ello forma parte del impacto que tiene en las personas la falta de recursos. Solía trabajar con jóvenes que en su momento formaron parte de bandas y que salían de prisión aún jóvenes tras cumplir condenas brutales de 20 o 25 años. “Hablabas con ellos y claro que quieren trabajo, asistencia sanitaria, educación, pero, sobre todo, lo que siempre mencionaban era la vivienda. Es lo más importante; sin vivienda, sin un lugar donde sentirse seguro, no eres nada, así que comprendo mucho lo que ha pasado con esta mujer”, comenta.

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Historias como la de Maricarmen, o como las que juzga día a día, forman parte, lamenta, de un sistema “muy capitalista” en que la justicia, dice, poco puede hacer. “Estamos en una situación desesperada, intentando encontrar alternativas. Ves a gente en la cárcel porque no tiene hogar, y las prisiones están llenas. La creación de viviendas es fundamental; es el problema crucial en Los Ángeles y en EEUU, porque la vivienda es tan cara que la gente no puede pagarla. Hay personas que llevan una vida normal y se ponen enfermas, no tienen seguro ni nada por culpa de nuestro problema con la sanidad, y de repente se quedan sin dinero y hogar. Es brutal”, afea.

Proteger a la comunidad

De ahí su imperturbable empatía. “No tenemos otra opción más allá de ser empáticos. En mi tribunal la mayoría de casos tratan de personas con enfermedades mentales; es probable que no actúen a propósito, y creo que si tuvieran un hogar o recibieran tratamiento médico tendrían un mejor criterio y no cometerían crímenes”, defiende. “No obstante, tengo que pensar en proteger a la comunidad, así que, si suponen un riesgo, tengo que restringirlas en cierta medida”, explica.

Está orgulloso de su trabajo. “Tengo mucha confianza en lo que hago. Aunque claro que toco madera cada vez que alguien sale de mi centro psiquiátrico para que no cometa un asesinato o algo así, porque fue mi decisión reincorporarlos a la comunidad; sería una tragedia para las víctimas, pero también para mi programa, ya que la ley podría volverse muy punitiva de nuevo”, explica.

“Es importante que la gente no ignore la situación en la que se encuentran estas personas, y que sepan que para la mayoría de ellas los medicamentos son muy eficaces hoy en día; es increíble cómo se puede tratar la esquizofrenia, por ejemplo, así que estoy tranquilo”, presume. “Como juez, influyo al menos en mis casos, en las vidas de las personas que trato. No puedo cambiar el mundo desde mi humilde trabajo, pero sí intento abrir un poco los ojos de la gente sobre cómo tratar a estas personas”, sentencia.