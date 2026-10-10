ItaloBrothers homenajean desde Fatboy Slim al Dépor en su paso por A Coruña

Los ItaloBrothers, ese grupo que convirtió el homenaje en su razón de ser (en este caso al Italodance), pasaron por el festival One Dance de A Coruña conscientes de ser una pequeña parte de la cultura deportivista. Al menos desde que, hace unos años, Riazor se acostumbró a entonar su ‘Stamp on the Ground’ en los descansos. Por lo tanto, el reclamo a tiro de ocho de la tarde en un revival dance (compatieron cartel con Safri Dúo) era más que evidente.

Curiosamente, el espectáculo duró 45 minutos, medio partido. Y comenzó de la manera más futbolera posible: con el Check it out now de Fatboy Slim que a tantos de mediana edad lleva a sus partidas en el FIFA 99.

La camiseta del frontman Matthias Metten (porque sí, sorpresa, son alemanes), invitaba a la gente a saltar. Y vaya si lo consiguió con ‘Summer Air’, un cambio de tercio de la música dance a la hawaiana que descolocó a los menos iniciados. Pero no tanto como los guiños a Mike Oldfield con ‘Moonlight Shadow’ o James Brown con ‘I feel good’. Ya para nota eran el ‘What’s Up’ de 4 Non Blondes o una muy cambiada ‘Dragostea din Tei’.

La organización puso la pirotecnia a tope para el clímax de ‘Stamp on the Ground’, en la que los miles de asistentes bajaron hasta el suelo, saltaron y demostraron que a los 40 y tantos aún muchos están para jugar a esto. Metthen, el cantante, se enfundó en la camiseta verde del Dépor para el momento que, en realidad, casi todos habían ido a disfrutar.