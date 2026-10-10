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A Coruña

Inés Rey propone a María Rivas como cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña

La propuesta se someterá a la militancia el próximo martes y luego, al comité provincial

Abel Peña
Abel Peña
10/10/2026 19:05
María Rivas, en una imagen de archivo
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La propuesta de Inés Rey para encabezar la provincia A Coruña al Congreso de los Diputados será María Rivas López, vicesecretaria general de la agrupación local. Ex subdelegada del Gobierno en A Coruña y actualmente directora del Plan Estratégico de la ciudad 2030-2050.

 La propuesta será sometida a las asambleas de militantes en la provincia el martes día 13 y tendrá que ser aprobada el día 14 por el comité provincial. La propuesta recabará apoyos entre la militancia en el periodo de consultas que se ha abierto entre la militancia.

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