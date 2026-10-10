Hace 25 años | Olvida a su hija de tres años en el coche tras una noche de copas

Un coche patrulla de la Policía Nacional El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un vecino de Cambre que quedó al cuidado de su hija dejaba a la pequeña, de tres años, en el interior de su coche mientras él tomaba unas copas en Fonteculler; hace 50 años, en 1976, moría una mujer al caer desde un segundo piso en el callejón de La Estacada; hace 75 años en 1951, el Ayuntamiento de La Coruña tenía que pagar al Deportivo lo que adeudaba por usos y consumo y hace 100 años los niños del Hospicio provincial disfrutaban de un paseo en barco.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Olvida a su hija de tres años en el coche tras una noche de copas

Pasaban quince minutos de las tres de la madrugada cuando agentes de la Policía Nacional descubrieron a una niña de tres años llorando en el interior de un Ford Fiesta. Llegaron hasta ella alertados por una llamada telefónica. El vehículo, aparcado junto a una farmacia de la localidad de Fonteculler, tenía las puertas cerradas. Los policías se hicieron cargo de la pequeña e intentaron localizar a los padres.

El padre de la pequeña, un joven de 29 años tuvo que hacerse cargo de su hija, ya que su esposa había quedado a dormir en casa de una hermana por cuestiones de trabajo. Después de la cena decidió salir a tomar unas copas. Como no tenía con quien dejar a la pequeña, aparcó el coche en Fonteculler y la dejó en el interior del vehículo.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Muere una mujer al caer desde un segundo piso en La Coruña

A las dos de la madrugada, una mujer de unos cuarenta y cinco años ha fallecido al caer desde un segundo piso, en el callejón de La Estacada, de esta ciudad. Según parece, la infortunada se cayó desde la ventana de una galería a la que estaba asomada. Estaba soltera y vivía en compañía de una hermana.

Por otra parte, un joven de 22 años, vecino de la Avenida de Hércules de esta capital, desapareció de su domicilio en la noche de ayer. Al parecer, en compañía de varios amigos se había desplazado a una conocida sala de fiestas de Carballo, de donde salió preso de un ataque de nervios. De regreso a La Coruña, sus amigos lo encontraron en la carretera y lo acompañaron a su domicilio.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Galleg

El Ayuntamiento pagará al Deportivo lo que adeuda por usos y consumos

Celebró sesión la Permanente municipal, bajo la presidencia del alcalde, señor Molina. Es leída instancia del R.C. Deportivo pidiendo una subvención de 350 mil pesetas y que se le facilite el uso gratuito del Estadio. El señor Aenlle dice que la Ley no permite condonar lo que adeuda el Club como consecuencia de anteriores conciertos de usos y consumos, y por lo que se refiere a la subvención, tendrá que ser objeto de estudio al confeccionarse el próximo presupuesto.

El señor Molina anticipa que lo de la subvención no es posible por la escasez de ingresos. Lo que puede hacer el Ayuntamiento es señalar una cuota muy baja. Se acuerda que se comience a percibir los atrasos a razón de 5.000 pesetas de cada taquilla.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Un paseo en barco hasta Santa Cruz para los niños del Hospicio provincial

Integrada por gentes del mar, que en la bahía desempeñan sus servicios en botes a remo y motoras, hay constituída en nuestro puerto una sociedad titulada “La Agrupación Marítima”, que en ha invitado a dar un paseo marítimo a los acogidos en el Hospicio provincial.

En diez gasolineras irán los 400 entre niños y niñas al pintoresco pueblecillo de Santa Cruz, saliendo de las escalerillas que están en la zona del puerto, a espaldas del “Atlantic Hotel”, sobre las dos de la tarde.

La generosidad de los bravos marineros no se limita a los pequeñuelos y hacen extensiva la invitación a las autoridades que quieran acompañarles, como también a la Asociación de la Prensa. Ya, en Santa Cruz, retornarán a las embarcaciones para regresar al puerto.