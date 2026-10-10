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A Coruña

Elviña adelanta el mercado de invierno de fichajes de fútbol

El evento de intercambio de cromos acabó con un sorteo de dos camisetas de Deportienda entre los clientes participantes

Abel Peña
Abel Peña
10/10/2026 20:23
patricia mercado de elviña intercambio de cromos y sorteo camiseta depor
El puesto de intercambio de cromos fue un novedad bien recibidar
Patricia G. Fraga
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Todavía falta mucho para que se abra el mercado de fichajes de invierno, pero en A Coruña se ha adelantado, porque la afición por el balompié no solo se vive en el estadio de Riazor, o delante del televisor. También se puede disfrutar en el mercado de Elviña, a donde hoy, de 11.00 a 13.00 horas, han acudido docenas de niños para participar en un intercambio de cromos

Los pequeños no solo pudieron intercambiar postalillas de sus jugadores favoritos tanto de la Liga EA Sports y el Mundial, sino también participar en un sorteo para todos aquellos que tuvieran un ticket de compra del mercado municipal. Se sorteaban dos camisetas de la Deportienda

Intercambio de cromos y sorteo camiseta Dépor en el mercado de Elviña
Intercambio de cromos y sorteo camiseta Dépor en el mercado de Elviña
Patricia G. Fraga
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