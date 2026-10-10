A Coruña
Elviña adelanta el mercado de invierno de fichajes de fútbol
El evento de intercambio de cromos acabó con un sorteo de dos camisetas de Deportienda entre los clientes participantes
Todavía falta mucho para que se abra el mercado de fichajes de invierno, pero en A Coruña se ha adelantado, porque la afición por el balompié no solo se vive en el estadio de Riazor, o delante del televisor. También se puede disfrutar en el mercado de Elviña, a donde hoy, de 11.00 a 13.00 horas, han acudido docenas de niños para participar en un intercambio de cromos.
Los pequeños no solo pudieron intercambiar postalillas de sus jugadores favoritos tanto de la Liga EA Sports y el Mundial, sino también participar en un sorteo para todos aquellos que tuvieran un ticket de compra del mercado municipal. Se sorteaban dos camisetas de la Deportienda.