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A Coruña

Una denuncia deja a la calle Arzobispo Lago González sin su ‘rincón verde’

La permisividad para sacar mercancía a la calle a la que está acostumbrada el comercio local choca con la normativa municipal, que lo prohíbe

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
10/10/2026 21:05
María José de la Puente, delante de Rincón Verde Agrojardín, en la calle Arzobispo Lago González
María José de la Puente, delante de Rincón Verde Agrojardín, en la calle Arzobispo Lago González
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Desde floristerías y fruterías hasta librerías o tiendas de ropa e incluso peluquerías, todo tipo de comercios en la ciudad sacan con frecuencia sus mercancías a la calle o colocan pequeños elementos decorativos para adornar las puertas de sus negocios. Una práctica que se asienta sobre una permisividad municipal que, sin embargo, carece de amparo legal, dejando en una situación de total inseguridad y desprotección a los comercios, que se exponen a denuncias.

Eso fue lo que ocurrió en Rincón Verde Agrojardín, ubicado en la calle Arzobispo Lago González, que durante sus 29 años de vida ha hecho honor a su nombre, llenando un pequeño espacio de acera con plantas y flores que alegraban la vía pública y la llenaban de color.

“En estos 29 años he preguntado múltiples veces al Ayuntamiento y sus distintos gobiernos y todos me decían lo mismo: que no hay una normativa pero que no había problema”, explica María José de la Puente, propietaria de este negocio.

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Hasta ahora, cuando el pasado 12 de junio recibieron por sorpresa un aviso de la Policía por invadir la vía pública tras una queja de un vecino. “En estos 29 años nunca nadie protestó por esto. Todo lo contrario, muchas personas me decían que evitaban ir por Juan Flórez para pasar por aquí porque les daba vida y venían hasta turistas a hacerse una foto”, indica la dueña.

Pese a que este comercio cumplía con los requisitos que se solían indicar desde el Ayuntamiento para esa “tolerancia”, como que no sobrepasasen el vuelo de la fachada o el mínimo para garantizar la accesibilidad de 1,8 metros e incluso habían pensando en las personas invidentes y no dejaban macetas sueltas para que nadie se tropezase, la negativa municipal fue tajante: la normativa prohíbe sacar mercancía a la calle, por lo que les dieron un plazo de diez días para retirarla.

De la Puente desconocía la existencia de esta normativa pero procedió a retirar dos carritos de plantas que adoraban su puerta. “Soy de las que piensa que si hay una norma, hay que cumplirla, pero lo que pedimos al Ayuntamiento es que se cambie porque está obsoleta”, denuncia.

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El Ayuntamiento, por su parte, no se plantea por el momento modificar esta ordenanza. Tal y como destacó la alcaldesa, Inés Rey, en el programa radiofónico ‘Cita en María Pita’, “no es fácil hacer una nueva normativa” y actualmente sus esfuerzos se centran en la de las terrazas.

Rey admitió, no obstante, que existe “cierta tolerancia” a que los comercios coloquen pequeños elementos o productos en sus escaparates exteriores, pero reconoció que “si todos lo hiciesen sería un caos” y por ello la normativa lo prohíbe.

Esta situación deja en el limbo a muchos comercios de la ciudad, que se exponen a que una queja pueda terminar en una denuncia. “No podemos estar a expensas de esto. Las normativas hay que ir actualizándolas con los tiempos y adaptándose a la realidad de los negocios”, zanja De la Puente.

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