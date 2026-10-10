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A Coruña

Las claves para diferenciar entre la gripe y el covid de este año: del dolor de garganta a la duración

Los farmacéuticos avisan de que muchos casos que llegan a sus mostradores son sólo catarros

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
10/10/2026 03:09
La farmacéutica Paula Briones sostiene una caja de antigripales y un test dual
La farmacéutica Paula Briones sostiene una caja de antigripales y un test dual
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Aunque la temporada de la gripe se mantenía a raya en A Coruña, desde la semana pasada las farmacias de la ciudad han notado un especial aumento de la demanda de antigripales y test. Así lo confirma Paula Briones, propietaria de la botica que lleva su nombre en la avenida de Arteixo, que calcula que el pico todavía “está lejos” y advierte que hay “mucha confusión” de sintomatología.

La gente todavía no sabe distinguir muy bien si se trata de covid o de gripe, pero desde la farmacia notamos que hay muchos catarros”, explica la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC).

Aunque diferenciarlos es complicado, pues comparten muchos síntomas comunes, Briones explica que, por ejemplo, este año el covid suele empezar con un dolor de garganta agudo: “Sin ir más lejos, hoy ya me ha coincidido con bastantes personas que vienen con este dolor y que a continuación dan positivo en el test”.

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El cansancio también se suele asociar al covid, aunque también puede corresponder a una gripe. En este caso es habitual que esté acompañado con “una fiebre repentina en pico”.

La duración también es importante: “La gripe suele tener una semana en la que estás hecho polvo mientras el covid de hoy en día –que nada tiene que ver con el de hace unos años– hay un par de días en los que te encuentras muy mal, pero con un analgésico lo solucionas y no te invalida”.

Perfil habitual

El perfil más habitual por el momento es gente de edad avanzada y adultos, aunque “está empezando en las guarderías”, por lo que habrá que ver la evolución. 

El pico, no obstante, aún no se vislumbra todavía, ya que las ventas de antigripales y test todavía están empezando a repuntar, por lo que todo apunta a que se situará más bien en el invierno, explica Briones, cuya farmacia forma parte de la red Centinela para predecir la evolución de la epidemia.

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No obstante, en el Chuac empiezan a subir los hospitalizados, con más de medio centenar de ingresados por covid y una decena por gripe. Desde el COFC, llaman a la vacunación, especialmente de los grupos de riesgo, y a tomar las medidas de prevención adecuadas. 

El calor inusual del verano condiciona la temporada de los virus respiratorios

La tendencia de la gripe en estos últimos años ha sido a adelantarse. Cada vez empezaba antes, coincidiendo más con el verano que con el otoño. Sin embargo, el calor inusual de este verano en A Coruña ha condicionado la temporada de los virus respiratorios, que han dado “muchos meses de tranquilidad” y aún es ahora cuando empieza el aumento de demanda. “Este año parecía que iba a despuntar muchísimo pero, como no está haciendo frío, la cosa se relajó”, apunta la farmacéutica Paula Briones, que confirma que “el cambio climático también afecta a los virus” como la gripe.

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