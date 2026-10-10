Aumentan las plazas de aparcamiento al mismo tiempo que las sanciones

Un policía local supervisa la retirada de un vehículo mal aparcado en la avenida de Os Mallos el año pasado Archivo El Ideal Gallego

Sobre el papel, en A Coruña hay cada vez más plazas de aparcamiento. Por tanto, resultaría lógico que descendieran las infracciones por estacionamiento indebido. Pero curiosamente, no es así: de hecho, el último año crecieron un 3%, superando las 22.700, mientras que las plazas no han dejado de crecer desde 2022, según las estadísticas municipales.

Los últimos datos (los del año pasado) marcan más de 17 (17,11) plazas de estacionamiento por cada cien turismos matriculados en A Coruña. El número puede parecer bajo pero es una mejora con respecto a 2022, cuando eran 16,67 plazas, el número más reducido desde 2011, mientras que el número más alto de la serie histórica fue 17,86 y se registró en 2017.

En todo caso, hay que señalar que si el espacio para aparcar ha crecido en los últimos años, no lo ha hecho en toda la ciudad. Cada vez es más difícil estacionar en el centro, mientras que los nuevos espacios aparecen en los barrios nuevos, recién urbanizados, como Xuxán (y pronto, San Pedro de Visma) cuya urbanización, rematada en 2024, aportó 1.850 a la ciudad.

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También hay que tener en cuenta la política de reordenación que lleva a cabo la Concejalía de Movilidad desde hace diez años, que transforma aparcamientos de en línea a en batería, lo que le permite ganar espacio al mismo tiempo que combate la doble fila.

Con la excepción de la avenida de Os Mallos (que tuvo que ser devuelta al aparcamiento en línea porque los coches mal estacionados obstaculizaban constantemente el paso de la línea 11) esta política ha tenido un notable éxito.

El recurso del bus

Pero fuentes de Tráfico de la Policía Local recuerdan que en otras ciudades los conductores procedentes del área saben que deben aparcar en zonas de la periferia y trasladarse al centro en autobús. Sin embargo, esta costumbre todavía no ha arraigado entre los coruñeses, que prefieren dar vueltas hasta encontrar una plaza libre, por más tiempo que tarden en conseguirlo, o pagar un parking público.

Los conductores no solo se quejan de las obras de peatonalización del centro, sino también de los barrios de la periferia que poco a poco van eliminando las zonas sin urbanizar, descampados que se utilizaban como aparcamientos irregulares y que poco a poco van cediendo paso al asfalto y a las señales horizontales. Zonas como Monte Alto, Labañou u O Castrillón pierden así espacios que nunca se contabilizaron como plazas.