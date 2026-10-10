A Coruña celebra el Día de la Fiesta Nacional con un izado solemne de la Bandera en O Parrote

Izado de la bandera en O Parrote Ministerio de Defensa

La ciudad acogió este sábado un acto solemne de izado de la Bandera con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional de España. La ceremonia tuvo lugar en el paseo de la Dársena, en O Parrote y estuvo presidida por el general Marcial González Prada, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas. Al acto acudieron también el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela.

El acto comenzó con la rendición de honores a la autoridad que presidía la ceremonia. A continuación, un equipo integrado por personal de los distintos ejércitos y de la Guardia Civil procedió al izado de la Bandera de España.

Izado de la bandera en O Parrote Ministerio de Defensa

La ceremonia continuó con un homenaje a quienes dieron su vida por España y concluyó con el desfile de la Fuerza ante la autoridad que presidía el acto.

La celebración se enmarca en los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra cada 12 de octubre y constituye una de las principales efemérides del calendario institucional español.