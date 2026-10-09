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A Coruña

Un altar efímero en la Lágrima de San Roque rememora los orígenes del espacio como capilla

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
09/10/2026 23:35
Una persona hace una foto en la Lágrima de San Roque en la Semana de la Arquitectura
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Los coruñeses que atraviesen durante este fin de semana la zona de la Lágrima de San Roque podrán viajar momentáneamente al pasado gracias al Festival Atmósferas. Y es que la segunda edición de este evento, enmarcado dentro de la programación de la Semana de la Arquitectura, ha vuelto a colocar, como hizo el año pasado, una serie de obras efímeras en determinadas zonas de la ciudad, siendo una de las más curiosas la ubicada en San Roque.

Bajo el nombre ‘Altar’ (y creada por Martín Búa Rodríguez, alumno de la EASD Pablo Picasso), la obra fue concebida como una intervención que busca recuperar simbólicamente la memoria del lugar y, al mismo tiempo, devolverle un carácter de encuentro y actividad ciudadana. La intervención parte así de la memoria de la antigua Capilla de San Roque, que en otro tiempo ocupaba este espacio. Frente a un entorno que actualmente presenta un carácter más vacío y con menor actividad, la propuesta recupera la idea de la capilla como lugar de reunión, encuentro y conversación a través de una mesa de altar. El altar no pretende reproducir literalmente la antigua capilla, sino evocar su presencia mediante determinados elementos reconocibles de su arquitectura, como los arcos apuntados de su fachada principal.

Como explica Nuria Prieto, impulsora de Atmósferas, ‘Altar’ está sirviendo como base, de hecho, para las visitas guiadas que están organizando para enseñar a los más curiosos todas las esculturas efímeras. “Desde ahí vamos avanzando por todas ellas, explicando de forma breve cada obra para que la gente las vea y las entienda”, comenta.

Obra Altar, en la Lágrima de San Roque

Festival Atmósferas

Más información

Este sábado a las 20.00 y a las 22.00 horas, y el domingo a las 20.00, todavía hay visitas guiadas para ver las siete obras de Atmósferas, ubicadas en zonas como la plaza de España o el mercado de San Agustín. Aunque los transeúntes podrán simplemente también verlas por su cuenta en la calle hasta el lunes, cuando comenzarán a recogerse.

Como balance del segundo año de Atmósferas, y pese a que algunos vecinos les trasladaron dudas durante el montaje de algunas piezas, Prieto se queda con que el festival crece: “Hemos conseguido ayudas importantes de divulgación, y gracias a eso creo que podremos repetirlo e incluso contar con más recursos. Traeremos más contenidos y conferencias, y más obras tanto de artistas locales como quizá internacionales”. “Mientras no termine con esta edición no pensaré qué haré con la siguiente, que si no me entra mucho estrés”, bromea.

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