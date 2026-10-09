Martiño Rivas se pone en el papel de Daniel Sancho para la miniserie de Netflix sobre el mediático caso

Netflix ha anunciado este viernes que comenzará próximamente el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

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Según ha adelantado la plataforma, el actor Martiño Rivas será quien dé vida a Daniel Sancho en esta ficción, que aún no tiene título, y recreará el caso acontecido en el verano de 2023 que acaparó toda atención mediática y social.

Netflix ha avanzado las primeras imágenes del actor en su papel de Daniel Sancho, en el momento en el que acudió esposado al lugar del crimen con las autoridades tailandesas para reconstruir los hechos.

La miniserie estará producida por Bambú Producciones ('El caso Asunta', 'Fariña), que lidera el guionista y productor Ramón Campos, y se rodará en diferentes localizaciones de Tailandia y España.

Estado del caso

El pasado 25 de septiembre, un tribunal de Tailandia ratificó la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho, sentenciado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan (sureste), tras rechazar las apelaciones presentadas por ambas partes al fallo dictado en agosto de 2024.

"Se han desestimado los recursos tanto de nuestra parte como de la contraria", según dijo en declaraciones a Ramón Chippirrás, uno de los representantes legales de Sancho

La sentencia confirmó la emitida el 29 de agosto de 2024, cuando el tribunal declaró culpable a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta y dictó cadena perpetua contra él tras considerar como atenuante su confesión inicial, dado que se exponía a ser condenado a pena de muerte.

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El citado fallo de agosto se vio seguido por los recursos presentados por la familia de Arrieta y la defensa de Sancho, en el primer caso para reclamar la imposición de la pena capital y en el segundo para solicitar la apertura de un nuevo juicio contra él.

La Fiscalía mantuvo durante el proceso que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo, planificó el asesinato, si bien la defensa sostuvo que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendió de un intento de agresión sexual.