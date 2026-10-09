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A Coruña

Los vecinos de Los Arcones, sobre la Policía Local: "Van de chulos"

Aseguran que un día "vamos a explotar"

Abel Peña
Abel Peña
09/10/2026 18:42
quintana. familia gitana afectada por supuesta violencia policial tras un aparcamiento indebido en la zona de orillamar
Afectados por supuesta violencia policial tras un aparcamiento indebido en Orillamar
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La polémica que surgió este martes, cuando unos policías locales multaron a un vehículo estacionado sobre la acera frente a las viviendas de Los Arcones y recurrieron a un sprai para defenderse de una multitud enfadada (con tan mala suerte que afectó a una niña de corta edad), no ha terminado. El jefe de la Policía Local, José Manuel Rico, se reunió el jueves con los líderes de la comunidad y aquello calmó un poco los ánimos, pero no solucionó el problema. 

Lamentó lo que le había pasado a la niña, pero no nos pidió perdón”, señalan los vecinos, que recuerdan que en ningún momento estalló la violencia por su parte. Recuerdan que existen numerosos vídeos que prueban que ellos no atacaron a los policías. Ellos se sintieron amenazados por la multitud hostil (más de catorce personas) que les rodeaban. 

Además, en Los Arcones se resienten de la presión policial para obligarles a cumplir las normativas de estacionamiento, aunque reconocen que no todos cumplen a rajatabla. "Nosotros, cuando nos avisan los del ambulatorio, bajamos a retirar los coches", aseguran. 

En cuanto a las quejas de que emplean la vía pública como si fuera un estacionamiento privado, hacen notar que en la zona de Orillamar es muy difícil aparcar, y que son muchos los residentes en las viviendas sociales, y que la mayoría tienen vehículo, pero que no existe garaje comunitario. En cuanto a las quejas de altercados con otros conductores, admiten que alguna puede haberse producido. 

Pero insisten en las malas formas del 092 en sus patrullas por Los Arcones. Incluso los motoristas atraviesan la zona verde. “No vienen de una forma respetable, van de chulos, chillando, y va a llegar un día, de tanto que nos provocan, que vamos a explotar”, advierten. 

Además, los afectados han subido numerosos videos a las redes sociales dando su versión de la ocurrido y las imágenes incluyen a los policías, por lo que han sido denunciados, lo que no ayuda a limar asperezas. “Yo dije que lo retiraba si me quitaban la denuncia, pero me dijeron que no. Me están amenazando”, explica el interesado.

Uno de los testigos explica dónde se encontraba estacionado el vehículo sancionado

Un incidente del 092 con un espray revela el problema del mal estacionamiento en la parte alta de Orillamar

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