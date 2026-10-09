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A Coruña

La Xunta somete a información pública el proyecto relativo a expropiaciones por la ampliación del Chuac

Ep
09/10/2026 12:24
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Javier Alborés
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La Axencia Galega de Infraestruturas ha publicado el anuncio de 29 de septiembre de este año por el que se da cuenta de la aprobación inicial y se somete a información pública el proyecto relativo a expropiaciones por la ampliación del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

En concreto, recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), el proyecto de equidistribución en desarrollo del proyecto de expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de interés autonómico (PIA) del nuevo complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac), en el ámbito de Pedralonga, en el ayuntamiento coruñés.

El mismo estará expuesto al público en la sede central de la Axencia Galega de Infraestruturas. El plazo de exposición pública será de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación.

Esto se hace después de que en marzo de 2021 el conselleiro de Sanidade encargase a la Axencia la gestión de las actuaciones para la adjudicación y ejecución del contrato del servicio de redacción del documento para la tramitación urbanística relativa a esta cuestión.

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