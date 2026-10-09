La policía interviene en un conato de pelea a cuchillo en Alfredo Vicenti

Alrededor de las 10 de la noche se registró una pelea a cuchillo en la esquina de Alfredo vicenti con la avenida de Finisterre. En el altercado participaron dos jóvenes pero solo uno de ellos estaba armado con un cuchillo. En las imágenes se puede ver como el otro retrocede hasta armarse con una valla de obra. La alarma y los gritos cundieron en la zona pero no llegó a estallar la pelea. Rápidamente se personaron en lugar de los hechos efectivos de la Policía Nacional para localizar a las dos implicados.