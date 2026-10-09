La Orquesta Gaos celebra su mayoría de edad con una temporada con conciertos por toda Galicia

Un momento de la presentación de la temporada de la Gaos Javier Alborés

La Orquesta Gaos estrena su temporada número 18 que, por el momento, constará de seis citas que harán que la orquesta recorra toda la comunidad gallega, cinco de las cuales tendrán presencia coruñesa. La presentación tuvo lugar ayer, en el propio Colón, que acogerá los conciertos coruñeses, con la participación del edil de Cultura, Gonzalo Castro, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y del director Fernando Briones.

La temporada con la que la Gaos cumple su mayoría de edad contará con un eje central especial, los llamados ‘Concertos contados’, un formato divulgativo en los que tendrá un papel especial la pianista y divulgadora Andrea Vilar, que antes y durante el programa de los conciertos se dirigirá al público para contextualizar y contar aspectos del recital que ofrecerá la orquesta. No sólo explicará las obras, sino que las trasladará al día a día, disponiendo por el camino claves y nuevas maneras de escuchar el repertorio que ofrecerá la orquesta durante los próximos meses.

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Una de las novedades de este año es que se pondrá a la venta el ‘Abono Orquesta Gaos’, que por 40 euros permitirá tener una butaca reservada en el teatro Colón para los tres ‘Concertos contados’ que se celebrarán en suelo herculino. Este abono se puede adquirir en la plataforma de venta de Ataquilla.

La temporada comenzará en Vigo el 1 de noviembre con la participación de la Gaos en el ‘Don Giovanni’ de Mozart en el auditorio de Vigo. La siguiente cita será en unos meses más tarde, los días 27 y 28 de febrero (primero en Cambados, luego en el Colón) con el concierto de los ganadores del I Concurso Orquesta Gaos de nuevos solistas, cuya final se celebrará un mes antes, el 28 de noviembre de 2026.

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Uno de los puntos álgidos de la temporada será la interpretación de la ‘Novena sinfonía’ de Beethoven, en el marco del bicentenario de la muerte del compositor, con la participación de solistas como Ruth Terán, Julia Merino, Pancho Corujo y Borja Quiza. Estos conciertos serán el 17 de abril en Cambados, el 18 en el teatro Colón, el 24 en la catedral de Mondoñedo y el 25 de abril en el Pazo da Cultura de Carballo.

Los días 26 (en Cambados) y 27 (en el Colón) de junio se celebrarán sendos conciertos en compañía del pianista Abe Rábade. La última de las citas de esta temporada número 18 es, al mismo tiempo, la primera confirmación para las Fiestas de María Pita. Y es que, como ya es habitual, la Orquesta Gaos formará parte de la Semana Clásica, con un concierto el 18 de agosto en la plaza de María Pita.