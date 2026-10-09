La instalación del mercado navideño comienza la semana que viene en María Pita

Mercadillo navideño en María Pita Germán Barreiros

La próxima semana comenzará a verse un movimiento inusual en la plaza de María Pita, y el motivo es el mercado navideño, que este año se montará antes de lo habitual. La alcaldesa, Inés Rey, hizo este anuncio en el programa radiofónico 'Cita en María Pita' donde señaló que un equipo ha estado preparando este momento desde enero.

El Gobierno local no quiere que se repita el fracaso del mercado navideño del año pasado. "La cosa salió como salió: mal, no vamos a andar con paños calientes", reconoce Rey. Esta vez se ha controlado mucho más la concesión, y se ha estructurado el mercado navideño de una manera diferente.

El Gobierno local lleva a Junta el nuevo poblado navideño Más información

"Durante siete u ocho semanas iremos haciendo esa transformación, que este año será el gran punto de encuentro de la Navidad", prometió Rey. Habrá tres espacios diferenciados, aunque conectados entre sí. Desde Puerto Real al palacio municipal, habrá el mercado navideño y una casa de Papa Noel. El mercado serán seis casetas que se ponen a disposición de hosteleros de la ciudad de manera gratuita, centradas en gastronomía local, relacionados con la navidad. En el centro, mirando hacia el Ayuntamiento, se instalará un árbol de gran tamaño y un palco de la música con programación cultural. Y a la izquierda, un carrusel y un trenecito. En resumen, un espacio infantil.

"Todo estará conectado e iluminado por tres pérgolas", adelantó la regidora. También se añadirán puntos de selfies. El montaje comenzará por Puerta Real, par que los hosteleros dispongan de sus espacios. Primero las casetas, y luego la pérgola.