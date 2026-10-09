La coruñesa Talento da un salto de gigante en Madrid y anuncia nuevas incorporaciones

Inauguración de la nueva oficina de Talento Grupo Internacional en Madrid Talento Grupo Internacional

Talento Grupo Internacional, empresa con sede en el centro de A Coruña, ha reforzado su presencia en Madrid con la apertura de una nueva oficina, con la intención de convertir a esta ciudad en su centro neurálgico para la zona centro de España.

El consejero delegado, Diego Carbajosa, explica que se pretende acercar el "modelo de movilidad laboral cualificada" al tejido industrial madrileño, sobre todo al sector del metal que soporta "mayores dificultades" para encontrar profesionales cualificados." Con una estrategia local de proximidad y un enfoque global, queremos ser el aliado idóneo de las empresas en la búsqueda de talento internacional”, sostiene.

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Con esta nueva apertura, Talento Grupo Internacional cuenta actualmente con presencia activa en 43 provincias españolas, lo que le permite dar respuesta a las necesidades reales de empresas en todo el territorio nacional.

En su conjunto, la compañía dispone de una plantilla de 70 profesionales entre España y Latinoamérica, donde opera en seis países: Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Colombia. Hasta la fecha, ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 240 empresas. Además, más de 1.400 personas se encuentran actualmente en proceso de iniciar una nueva etapa profesional.

Fichajes

El equipo de la compañía coruñesa suma dos profesionales: Borja López Calderón será el nuevo director comercial y Juan Angosto se convertirá en director de Tecnología.

Talento afirma que juntos asumen el reto de optimizar la estructura de la compañía y escalar operaciones desde Madrid. Completa el equipo en la capital, el recientemente nombrado director de Estrategia y Transformación, César Hernández.