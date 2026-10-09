Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La coruñesa Talento da un salto de gigante en Madrid y anuncia nuevas incorporaciones

"Con una estrategia local de proximidad y un enfoque global, queremos ser el aliado idóneo de las empresas", asegura la empresa

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/10/2026 11:59
Inauguración de la nueva oficina de Talento Grupo Internacional en Madrid
Inauguración de la nueva oficina de Talento Grupo Internacional en Madrid
Talento Grupo Internacional
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Talento Grupo Internacional, empresa con sede en el centro de A Coruña, ha reforzado su presencia en Madrid con la apertura de una nueva oficina, con la intención de convertir a esta ciudad en su centro neurálgico para la zona centro de España

El consejero delegado, Diego Carbajosa, explica que se pretende acercar el "modelo de movilidad laboral cualificada" al tejido industrial madrileño, sobre todo al sector del metal que soporta "mayores dificultades" para encontrar profesionales cualificados." Con una estrategia local de proximidad y un enfoque global, queremos ser el aliado idóneo de las empresas en la búsqueda de talento internacional”, sostiene.

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira

Inditex ya tiene todos los permisos de la Xunta para construir el parque eólico de Langosteira

Más información

Con esta nueva apertura, Talento Grupo Internacional cuenta actualmente con presencia activa en 43 provincias españolas, lo que le permite dar respuesta a las necesidades reales de empresas en todo el territorio nacional. 

En su conjunto, la compañía dispone de una plantilla de 70 profesionales entre España y Latinoamérica, donde opera en seis países: Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Colombia. Hasta la fecha, ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 240 empresas. Además, más de 1.400 personas se encuentran actualmente en proceso de iniciar una nueva etapa profesional.

Fichajes

El equipo de la compañía coruñesa suma dos profesionales: Borja López Calderón será el nuevo director comercial y Juan Angosto se convertirá en director de Tecnología.

Talento afirma que juntos asumen el reto de optimizar la estructura de la compañía y escalar operaciones desde Madrid. Completa el equipo en la capital, el recientemente nombrado director de Estrategia y Transformación, César Hernández.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El expríncipe Andrés recibe 356.000 euros de indemnización por dejar la mansión de Windsor
EFE
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras

García Maceiras (Inditex) ve recorrido para crecer: "El límite nos lo ponemos nosotros"
Agencias
Grabación da película Un deus que non baila

A TVG participará en oito novos proxectos cinematográficos
Redacción
Obras del Nuevo Chuac

La Xunta somete a información pública el proyecto relativo a expropiaciones por la ampliación del Chuac
EP