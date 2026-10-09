Inditex ya tiene todos los permisos de la Xunta para construir el parque eólico de Langosteira

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira Quintana

Inditex, a través de su filial dedicada a las energías renovables, ha logrado todos los permisos de la Xunta para construir el parque eólico que promueve en el Puerto Exterior de Langosteira. Así lo recoge un anuncio publicado este viernes en el 'Diario Oficial de Galicia' (DOG) por parte de la Consellería de Medio Ambiente, en el que se establece que esta actuación tiene un plazo de tres años para ser ejecutada y puesta en marcha.

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Esta resolución aporta el paso definitivo que le faltaba a esta iniciativa: el Gobierno gallego ha otorgado oficialmente la autorización administrativa de construcción a Inditex Renovables SLU. En diciembre del año pasado, se había hecho público que había logrado la declaración de impacto ambiental favorable.

Fianza

Una de las condiciones que establece el Ejecutivo autonómico es que la empresa con sede en Arteixo debe depositar una fianza en materia ambiental por un importe total de 380.362 euros (163.012 euros para la fase de obras y 217.350 euros para la fase de desmantelamiento).

Un mes antes del inicio de las obras, deberá aportar el Plan de vigilancia y seguimiento ambiental al Servicio de Seguimiento y Oficina Técnica de la Secretaría General de Industria y Desarrollo Energético de la Consellería de Economía e Industria.

La autorización administrativa también recoge que Inditex dispondrá de "un plazo de tres años", a contar desde la notificación del permiso de construcción, para solicitar "la correspondiente autorización de explotación". "En caso de incumplimiento, podrá producirse la revocación de las mencionadas autorizaciones", avisa la Xunta.

La Xunta destaca que este proyecto prevé "una producción anual neta estimada de 52.368 megavatios-hora", contribuyendo así "de manera significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero".

Gestación del proyecto

La puesta en marcha de esta iniciativa se ha demorado en el tiempo, ya que la compañía textil preveía que la instalación ya estuviese funcionando en 2026, pero la tramitación administrativa se ha desarrollado más despacio de lo previsto, a la espera de la autorización ambiental.

La inversión estimada es de 34 millones de euros, según recoge la memoria anual de la compañía sobre el ejercicio del año pasado.

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Inditex presentó este proyecto en 2021 para avanzar en su política de sostenibilidad: la construcción de un parque eólico en el Puerto Exterior de Langosteira compuesto de tres aerogeneradores para abastecer de electricidad de origen renovable a su sede central de Arteixo.

Según la memoria anual de 2024 del grupo textil, esta es una iniciativa de "autoconsumo destacable” que se realizará “en colaboración con la Autoridad Portuaria de A Coruña” y que “comprenderá la instalación de varios aerogeneradores de potencias comprendidas entre los 5,5-6 megavatios”.

“A través de esta iniciativa buscamos generar la energía renovable necesaria para cubrir la demanda eléctrica anual de nuestra sede en Arteixo y, además, abastecer de energía eléctrica limpia a las infraestructuras del puerto”, indica la empresa en su memoria.

El proyecto técnico recoge que la instalación contará con tres aerogeneradores, con una altura máxima de 200 metros (115 hasta el buje y 85 de pala), “distribuidos a los vientos dominantes en la zona”. Cada uno de ellos estará conectado a su correspondiente transformador instalado en la parte superior de la estructura. Su potencia máxima será de 19,8 megavatios, aunque estará limitado a 18.