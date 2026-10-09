Inditex reestrena las tiendas de su milla de oro en A Coruña dos décadas después

Tienda de Oysho de la plaza de Lugo, en A Coruña Germaán Barreiros

La marca de moda de Inditex especializada en ropa deportiva técnica y prendas de tiempo libre, Oysho, reabrió ayer su establecimiento de la plaza de Lugo, en el centro de A Coruña, tras más de dos meses de obras para someterlo a una importante remodelación. Desde las 11.00 horas, los clientes pudieron volver y conocer, tal y como lo denomina la compañía, el “nuevo concepto de tienda”.

Esta actuación se suma a otras que el grupo textil ha realizado a lo largo de este año en su particular milla de oro en la ciudad, donde sus marcas tienen una destacada presencia. Enfrente del propio Oysho, los obreros trabajan en la actualidad en la reforma del local de Pull&Bear (ubicado en uno los locales exteriores del mercado), que próximamente estrenará nuevo aspecto.

Inditex descubre los secretos del "nuevo concepto de tienda" de Oysho en A Coruña Más información

Previamente, los establecimientos de Bershka y Stradivarius (también situados en el inmueble de la plaza de abastos) pasaron por el mismo proceso de reforma para adaptarlos a la imagen que la empresa quiere que ofrezcan a día de hoy.

Dos décadas

Estos tres locales que se encuentran ubicados en el mercado, abrieron sus puertas al público hace casi 20 años, en 2007, tras la completa renovación que el Ayuntamiento realizó en este edificio.

De hecho, como anécdota del pasado, la competencia de Inditex, H&M, era la que tenía previsto abrir sus puertas en estos bajos. Finalmente, esto no ocurrió y la compañía fundada por Amancio Ortega tomó el relevo y se instaló en esta arteria comercial coruñesa.

Stradivarius de la plaza de Lugo, en A Coruña Germaá Barreiros

En los años posteriores, el grupo con sede en el polígono de Sabón (Arteixo), amplió su presencia en esta zona de A Coruña con la apertura de nuevos locales en el entorno de la plaza de abastos. Es el caso de Zara Man, Zara, Massimo Dutti y Zara Home. De este modo, el centro de la ciudad cuenta con una importante presencia de las marcas de Inditex.

Reapertura de Oysho

Inditex abrió ayer las puertas de su local de Oysho en la plaza de Lugo tras más de dos meses de obras. La actuación realizada redefine la experiencia de compra de sus clientes. El renovado espacio destaca por apostar por la innovación técnica, el diseño y la sostenibilidad.

Uno de los rincones más llamativos del local tras su remodelación es una cabina de lluvia que pone a prueba la alta resistencia al agua y la impermeabilidad de las prendas exteriores de la marca.

Pull&Bear se somete a una remodelación en la actualidad Germán Barreiros

La información para los compradores es clave en este local de Oysho. Hay diversos expositores informativos que detallan los sistemas de aislamiento térmico de sus colecciones, como el uso de tejidos con tecnología Fellex con Aerogel, diseñados para soportar temperaturas extremas manteniendo la ligereza. De hecho, se pueden leer descripciones como “ligero de alto aislamiento frente al frío” o “máxima ligereza y aislamiento frente al frío y la lluvia”.

El establecimiento, de aproximadamente 320 metros cuadrados de venta, se organiza en tres zonas diferenciadas. Las dos primeras están dedicadas a las colecciones y quedan conectadas por un pasillo en el que también se incorpora producto, creando una transición más natural entre ambas áreas. La tercera zona cuenta con un distribuidor que da acceso al área de pago y a los probadores. La intervención incorpora además un elevador para facilitar la conexión entre los distintos niveles del establecimiento y mejorar su accesibilidad, según detalla el grupo textil.

En estos espacios se distribuyen las colecciones de yoga, running, fitness y prendas de abrigo. En la más próxima a la entrada principal, un mueble central estructura el lugar con la incorporación de las prendas icónicas de la marca.

El diseño del local combina un suelo continuo de hormigón con paredes blancas texturizadas y mobiliario de madera de okume y metal. “En las dos zonas de colección, unas mesas formadas por plataformas a distintas alturas rodean las columnas centrales de cada espacio y permiten presentar el producto y ordenar visualmente el recorrido”, explica Inditex.

Al igual que en otros locales de Inditex, esta tienda también dispone de las cajas de pago asistidas, que cuentan con personal para atender a los clientes en el momento de abonar el precio de las prendas.