Hijos de Rivera triunfa en los International Beer Challenge con seis premios para sus cervezas

Cerveza 1906 Black Coupage Hijos de Rivera

La cerveza gallega 1906 Black Coupage, de Hijos de Rivera, ha sido reconocida como la mejor lager del mundo de más de un 5 % de graduación alcohólica en los International Beer Challenge (IBC) 2026. La referencia de Cervezas 1906 ha obtenido la Medalla de Oro en su categoría y el Trofeo a la Mejor Lager por encima de los cinco grados, consolidando su posición entre las cervezas más destacadas del panorama internacional.

El certamen, celebrado en Reino Unido y presidido por el experto cervecero Jeff Evans, ha reunido en su edición de 2026 a participantes de decenas de países, entre ellos Bélgica, Alemania, España, Brasil, Vietnam y Filipinas. En total, el concurso ha concedido 39 medallas de oro en las distintas categorías de cata.

El reconocimiento distingue la singularidad de 1906 Black Coupage, una lager negra de baja fermentación elaborada a partir de una cuidada selección de maltas especiales. Con una graduación alcohólica del 7,2 %, destaca por su color oscuro, su cuerpo robusto y sus profundas notas tostadas, características que definen la personalidad de esta cerveza de la familia 1906.

"Black Coupage siempre ha sido una cerveza con mucha personalidad y este reconocimiento supone un impulso muy especial. Y que otras referencias de la casa también hayan sido premiadas hace que el resultado sea todavía más satisfactorio", señala Luis Alvar, maestro cervecero de Corporación Hijos de Rivera.

El éxito de 1906 Black Coupage ha estado acompañado por otros cinco reconocimientos a referencias de Hijos de Rivera, que suma así seis galardones en los International Beer Challenge 2026.

En concreto, 1906 La Pelirroja ha conseguido una Medalla de Plata en la categoría de Ales, mientras que 1906 Red Vintage y La Estrella de Galicia han obtenido sendas platas en la categoría de Lagers.

Por su parte, Rivera Reposada ha sido distinguida con una Medalla de Bronce en Lagers, y Estrella Galicia 0,0 Tostada ha logrado otro bronce en la categoría de cervezas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico.

Estos resultados sitúan a Hijos de Rivera como la cervecera española con mayor presencia en el palmarés de esta edición del certamen y refuerzan la proyección internacional de su catálogo.