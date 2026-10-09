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A Coruña

Hace 25 años | Una mancha de espuma invade el agua y el arenal de Los Pelamios

Belén Cebey
Belén Cebey
09/10/2026 04:00
La densa espuma afecta a la arena y a la zona del agua m├ís pr├│xima a la orilla
La densa espuma afecta a la arena y a la zona del agua más próxima a la orilla
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, los vecinos de la zona de As Lagoas se vieron sorprendidos cuando una mancha de espuma invadía la playa de Los Pelamios; hace 50 años, en 1976 se debatía la limpieza de la ciudad y la falta de medios para poder llevarla a cabo; hace 75 años, en 1951, un petrolero norteamericano que se dirigía a Persia atracaba en La Coruña para desembarcar a un tripulante herido y hace 100 años, en 1926 el teatro Rosalía ofrecía una función en favor de la Cruz Roja.

Portada de El Ideal Gallego 09 octubre 2001
Portada de El Ideal Gallego 09 octubre 2001
Archivo El Ideal Gallego

Una mancha de espuma invade el agua y el arenal de Los Pelamios

Para los vecinos de la zona de As Lagoas la situación es clara: cuanto más oscura es la espuma más sucia está el agua. Y no se explican qué ha podido pasar para que esa “marea negra” invada la cala de Los Pelamios. Algunas personas que la semana pasada se acercaron a laplaya para dar un paseo descubrieron que el arenal estaba lleno de una oscura y densa espuma que también se podía observar en la zona del agua más próxima a la orilla. En los últimos días nada ha cambiado y los vecinos se quejan de que nadie tome medidas para solucionar el problema. 

Reclaman que el Ayuntamiento limpie la playa de forma más constante fuera de la temporada veraniega para evitar que se produzcan situaciones de este tipo.

Portada de El Ideal Gallego del 09 de octubre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 09 de octubre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

La limpieza de la ciudad precisa personal y medios técnicos

Los Amigos de La Coruña con su presidente, don Cristino Álvarez al frente, y algunos miembros de la asociación se reunieron en “Maxan” para hablar de la limpieza de la ciudad y de la Estación de Autobuses. Por parte del Ayuntamiento acudieron el concejal de Policía, Servicios y Tráfico, señor Vizoso, y los concejales Navarro García y Lojo Fandiño. 

Comenzó la reunión el presidente de Amigos de La Coruña, diciendo que la ciudad está muy sucia. 

El señor Vizoso Piñeiro reconoció que el servicio no era todo lo que debería ser porque entre otras cosas no hay personal suficiente. Hace años se acordó no incrementar la plantilla de barrenderos que estaba en 208 hombres, hoy la mayoría son mayores y otros se han jubilado .

Portada de El Ideal Gallego del 09 de octubre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 09 de octubre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Un petrolero norteamericano desembarca un tripulante en la ciudad

En la mañana de ayer entró en este puerto de arribada el petrolero norteamericano “Destiny”, que se dirige a Persia. El motivo de su llegada es el de dejar aquí a un tripulante herido. A bordo del buque se trasladó el cónsul británico en La Coruña, señor Guyatt, acompañado del médico de dicho consulado, don Víctor Fernández Alonso, quien después de reconocer al citado tripulante, llamado Daniel J. Williamson, le apreció fractura directa en la rótula izquierda, siendo necesario el desembarco. Fue trasladado al Sanatorio Quirúrgico Modelo, de esta localidad donde está debidamente atendido. El “Destiny” continuó después su viaje. 

Además, fue curado en la Casa de Socorro del Hospital, un niño de 6 años, lesionado por un ciclista que se dio a la fuga.

Portada de El Ideal Gallego del 09 de octubre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 09 de octubre de 1926
Archivo El Ideal Gallego

El teatro Rosalía ofrece una función a beneficio de la Cruz Roja

Brillantísimo aspecto ofrecía el teatro Rosalía de Castro con motivo de celebrarse la función a beneficio de la Cruz Roja. 

En el escenario se veían profusión de guirnaldas y flores con palmas y los emblemas de la institución; encima de la concha una preciosa cruz de flores naturales. En el palco presidencia, en el que se colocaron los estandartes de “El Eco” y las banderas española y de la Cruz Roja, estaban el Comité local de la Institución, presidido por el general gobernador militar, don Ambrosio Feijóo. 

El orfeón “El Eco”, ejecutó a las mil maravillas la “Alborada”, de Veiga, “Cantan os galos”, de Taibo y la composición musical “A Choquierada”. El programa se cumplió en todas sus partes conforme estaba anunciado.

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