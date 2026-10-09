García Maceiras (Inditex) ve recorrido para crecer: "El límite nos lo ponemos nosotros"

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras EFE

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha reiterado que el grupo textil tiene "oportunidades de crecimiento" en todos los mercados en los que opera, ya que cuenta con una cuota global del 2%, pero con el foco actualmente puesto en Estados Unidos, donde prevé cerrar el año con 110 tiendas físicas.

"Estamos con la ambición de seguir creciendo en todos nuestros mercados e invertimos en todos y cada uno de ellos para mejorar nuestra presencia comercial. El límite nos lo vamos a poner nosotros, porque tenemos recorrido para crecer sin perder de vista nuestra esencia, que se basa en diseño, calidad y precio accesible para un amplio espectro de cliente", ha asegurado García Maceiras en su participación en el VI Foro del Retail y el Gran Consumo de 'El Economista'.

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Durante su intervención, el directivo ha puesto de manifiesto la realidad de un sector "enormemente fragmentado". "Representamos el 2% del negocio de la moda en el mundo y oportunidades de crecimiento las vemos en todos los mercados que operamos, incluso España, que sigue siendo un mercado relevante para todos los formatos comerciales", ha señalado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el mercado estadounidense, donde la compañía aún tiene un amplio margen de crecimiento. "Estados Unidos es nuestro segundo mercado y ya estamos en 26 estados. Terminaremos el año en el entorno de 110 tiendas físicas y una operación 'online' muy sana y muy positiva, pues estamos captando el 0,5% de todas las ventas que se están realizando de moda en el mercado. Vemos oportunidades de manera prudente y selectiva de seguir incrementando nuestra presencia allí", ha indicado.

Así, la multinacional textil, que tan sólo contaba con Zara en el mercado estadounidense, está desembarcando con el resto de las marcas, como Massimo Dutti, que la semana que viene abre su segunda tienda en Nueva York, o la reciente entrada de Bershka.

Prioridad

"Zara va a seguir creciendo también en Estados Unidos, tenemos proyectos de mejora de nuestra presencia y antes del fin de año reabriremos nuestra 'flagship' en la Quinta Avenida y el año que viene abriremos nuevas tiendas en Pittsburgh y en San Francisco", ha avanzado sobre la apuesta por Estados Unidos.

García Maceiras ha hecho hincapié en que la prioridad de la multinacional es "hacerlo bien cada día, porque en este sector te la juegas cada día", asegurando que si son "capaces de ejecutarlo adecuadamente, al final las ventas y las cifras serán la consecuencia de una buena ejecución".

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Respecto al papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA), el primer ejecutivo de Inditex ha destacado que la compañía ha sido "una empresa que ha adoptado de manera natural la tecnología disponible para desarrollar la escucha del cliente e identificar qué es lo que busca".

En la actualidad, ha argumentado que "no es posible concebir la relación con el cliente exclusivamente en el modelo físico", por lo que subraya que ambas áreas se encuentran plenamente integradas. "Hay una interconexión plena del mundo físico y el digital", ha recalcado.

Cuestionado por la competencia de plataformas digitales como Shein, ha remarcado que el foco de Inditex sigue estando en "diseño, calidad, sostenibilidad y precio asequible en todos los países" en los que operan.