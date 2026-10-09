Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

García Maceiras (Inditex) ve recorrido para crecer: "El límite nos lo ponemos nosotros"

"Invertimos en todos y cada uno de nuestros mercados para mejorar nuestra presencia comercial", asegura

Agencias
09/10/2026 12:57
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha reiterado que el grupo textil tiene "oportunidades de crecimiento" en todos los mercados en los que opera, ya que cuenta con una cuota global del 2%, pero con el foco actualmente puesto en Estados Unidos, donde prevé cerrar el año con 110 tiendas físicas.

"Estamos con la ambición de seguir creciendo en todos nuestros mercados e invertimos en todos y cada uno de ellos para mejorar nuestra presencia comercial. El límite nos lo vamos a poner nosotros, porque tenemos recorrido para crecer sin perder de vista nuestra esencia, que se basa en diseño, calidad y precio accesible para un amplio espectro de cliente", ha asegurado García Maceiras en su participación en el VI Foro del Retail y el Gran Consumo de 'El Economista'.

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira

Inditex ya tiene todos los permisos de la Xunta para construir el parque eólico de Langosteira

Más información

Durante su intervención, el directivo ha puesto de manifiesto la realidad de un sector "enormemente fragmentado". "Representamos el 2% del negocio de la moda en el mundo y oportunidades de crecimiento las vemos en todos los mercados que operamos, incluso España, que sigue siendo un mercado relevante para todos los formatos comerciales", ha señalado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el mercado estadounidense, donde la compañía aún tiene un amplio margen de crecimiento. "Estados Unidos es nuestro segundo mercado y ya estamos en 26 estados. Terminaremos el año en el entorno de 110 tiendas físicas y una operación 'online' muy sana y muy positiva, pues estamos captando el 0,5% de todas las ventas que se están realizando de moda en el mercado. Vemos oportunidades de manera prudente y selectiva de seguir incrementando nuestra presencia allí", ha indicado.

Así, la multinacional textil, que tan sólo contaba con Zara en el mercado estadounidense, está desembarcando con el resto de las marcas, como Massimo Dutti, que la semana que viene abre su segunda tienda en Nueva York, o la reciente entrada de Bershka.

Prioridad

"Zara va a seguir creciendo también en Estados Unidos, tenemos proyectos de mejora de nuestra presencia y antes del fin de año reabriremos nuestra 'flagship' en la Quinta Avenida y el año que viene abriremos nuevas tiendas en Pittsburgh y en San Francisco", ha avanzado sobre la apuesta por Estados Unidos.

García Maceiras ha hecho hincapié en que la prioridad de la multinacional es "hacerlo bien cada día, porque en este sector te la juegas cada día", asegurando que si son "capaces de ejecutarlo adecuadamente, al final las ventas y las cifras serán la consecuencia de una buena ejecución".

Tienda de Oysho de la plaza de Lugo, en A Coruña

Inditex reestrena las tiendas de su milla de oro en A Coruña dos décadas después

Más información

Respecto al papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA), el primer ejecutivo de Inditex ha destacado que la compañía ha sido "una empresa que ha adoptado de manera natural la tecnología disponible para desarrollar la escucha del cliente e identificar qué es lo que busca".

En la actualidad, ha argumentado que "no es posible concebir la relación con el cliente exclusivamente en el modelo físico", por lo que subraya que ambas áreas se encuentran plenamente integradas. "Hay una interconexión plena del mundo físico y el digital", ha recalcado.

Cuestionado por la competencia de plataformas digitales como Shein, ha remarcado que el foco de Inditex sigue estando en "diseño, calidad, sostenibilidad y precio asequible en todos los países" en los que operan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cerveza 1906 Black Coupage

Hijos de Rivera triunfa en los International Beer Challenge con seis premios para sus cervezas
Redacción
Capilla ardiente de Xosé Manuel Beiras instalada este viernes en el Museo do Pobo Galego

Adiós a Beiras en el Museo do Pobo Galego: política, cultura y universidad despiden a "un compostelano universal"
EP
Bandera española

¿Por qué el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad?
Info Veritas
El ideal gallego

Bulos sobre la elecciones
Info Veritas