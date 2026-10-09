Fundación Salma convoca un vuelo de cometas en A Coruña por el Día Mundial de la Salud Mental

Cometas volando cerca de la Torre de Hércules el Día de la Salud Mental Quintana

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Fundación Salma invita a todos los vecinos de A Coruña a sumarse este domingo 11 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas, a un acto reivindicativo y simbólico en la Torre de Hércules.

Bajo el lema de dar visibilidad y teñir el cielo de concienciación, el evento consistirá en un vuelo colectivo de cometas.

La organización dispondrá de cometas suficientes para prestar a todas aquellas personas y familias que se acerquen al recinto de la Torre de Hércules y no dispongan de una.

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A través de este acto participativo, la Fundación Salma quiere poner de manifiesto que la atención a la salud mental continúa siendo la “hermana pobre” del sistema sanitario, a pesar del incremento constante de la prevalencia de trastornos mentales y de su aparición en edades cada vez más tempranas.

La Fundación asegura que “los recursos especializados siguen siendo totalmente insuficientes en la comunidad autónoma de Galicia, abocando a las familias a un grave desamparo institucional”.