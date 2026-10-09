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A Coruña

Fundación Salma convoca un vuelo de cometas en A Coruña por el Día Mundial de la Salud Mental

Efe
09/10/2026 19:24
Cometas volando cerca de la Torre de Hércules el Día de la Salud Mental
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Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Fundación Salma invita a todos los vecinos de A Coruña a sumarse este domingo 11 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas, a un acto reivindicativo y simbólico en la Torre de Hércules.

Bajo el lema de dar visibilidad y teñir el cielo de concienciación, el evento consistirá en un vuelo colectivo de cometas.

La organización dispondrá de cometas suficientes para prestar a todas aquellas personas y familias que se acerquen al recinto de la Torre de Hércules y no dispongan de una.

Gómez Caamaño, durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, este lunes

Aprobado el Plan de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones y que suma 357 nuevos profesionales

Más información

A través de este acto participativo, la Fundación Salma quiere poner de manifiesto que la atención a la salud mental continúa siendo la “hermana pobre” del sistema sanitario, a pesar del incremento constante de la prevalencia de trastornos mentales y de su aparición en edades cada vez más tempranas.

La Fundación asegura que “los recursos especializados siguen siendo totalmente insuficientes en la comunidad autónoma de Galicia, abocando a las familias a un grave desamparo institucional”.

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