Empresas mineras alertan de actos vandálicos y robos en sus explotaciones en A Coruña

Una explotación minera ubicada en la provincia de A Coruña Cámara Oficial Mineira de Galicia

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (con sede en A Coruña), junto con la Asociación Galega de Áridos (con oficinas centrales en Milladoiro), han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian la "reiteración de robos con fuerza y actos vandálicos" que afectan a canteras y explotaciones mineras en la provincia de A Coruña.

“En las últimas semanas se han registrado incidentes en instalaciones de empresas asociadas que están generando un clima de inseguridad en un sector estratégico para el tejido industrial gallego”, señalan.

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En el comunicado, explican que estos hechos tienen "consecuencias directas y graves para las empresas afectadas", ya que el minero es un sector que opera "con márgenes y planificación técnica", pero también afecta a terceros "por las interrupciones en la cadena de suministro". “Esta situación compromete la continuidad de empresas, pone en riesgo empleo y debilita la competitividad del sector”, alertan.

La Cámara Oficial Mineira de Galicia y la Asociación Galega de Áridos exigen medidas urgentes y efectivas como el refuerzo inmediato de la vigilancia en las zonas afectadas, investigación de los hechos y propuesta de acciones preventivas en coordinación con el sector para evitar nuevos delitos.