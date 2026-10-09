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A Coruña

El puente comienza con sol pero el sábado aparecerán las nubes

Los próximos días apenas se verá el sol e incluso podría haber precipitaciones 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 18:16
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Algunos bañistas aprovecharon el buen tiempo para ir a la playa del Matadero
El Ideal Gallego
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El puente de octubre, que se prolonga desde este viernes hasta el próximo lunes 12 de octubre, comenzó con una temperatura máxima de 19 grados y sol durante todo el día. Esto permitió que los coruñeses pudieran salir a disfrutar del buen tiempo e incluso darse un baño en la playa, a pesar de que ya llegó el otoño.

Sin embargo, el sol también se irá de vacaciones, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica que los cielos de A Coruña estarán cubiertos de nubes, al menos durante el sábado. 

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A pesar de ello, las temperaturas no descenderán, pues se mantendrán en los 13 grados de mínima, los mismos que este viernes, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados, uno más que el primer día del puente. 

La probabilidad de precipitaciones durante la mañana será del 5 %, pero aumentará por la noche. A partir de las seis de la tarde, se situará en el 20 %. 

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El domingo, la temperatura mínima será más alta, con 15 grados, mientras que la máxima se mantendrá en veinte. Las nubes dejarán algunos claros que permitirán la aparición del sol, aunque ambos compartirán protagonismo durante la jornada. La probabilidad de lluvia será del 35 % a lo largo de todo el día. 

El lunes, Día del Pilar, las temperaturas podrán alcanzar los 22 grados y se espera que no bajen de los 16. Será una jornada nubosa, con una probabilidad de lluvia del 20 % durante la mañana y del 10 % por la tarde.

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