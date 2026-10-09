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A Coruña

El impresionante estreno de la sala Maré en A Coruña: lo comparan con la Esfera de Las Vegas

El antiguo Dux se presentó en sociedad con una sesión que dejó boquiabiertos a los asistentes

Guillermo Parga
Guillermo Parga
09/10/2026 17:17
Nueva sala Mare
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Es una de las aperturas del año en la noche de A Coruña, tanto por la significación del local original como por el despliegue tecnológico y la agenda cultural que se abre en el horizonte. La puesta de largo no dejó indiferente a nadie. La sala Maré, cuya llegada adelantó El Ideal Gallego y que supone la nueva apuesta del grupo Pelícano para convertir el Dux en una gran sala de conciertos, dejó boquiabiertos a los asistentes a una pequeña demostración que tuvo lugar esta semana. "Sabemos que dar a mucho que hablar", reconoce la propiedad.

Nueva sala Mare
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Aunque el cuadrilátero del Dux original todavía es reconocible, lo cierto es que la puesta en escena sí lleva al cliente a otra dimensión: pantallas en el techo, una iluminación que parece moldear y modificar el espacio y, según aseguran los responsables, "un sonido que hay que escuchar en persona para entender por qué" tiene obsesionados a los que han maquinado esta sala Maré. De hecho, uno de los afortunados en comprobarlo de primera mano se refirió a Maré como "estar en la Esfera de Las Vegas en un concierto de U2 o de Metallica", aunque en este caso se trataba de una sesión electrónica.

Nueva sala Mare
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Pero es precisamente eso, una sala de conciertos y un espacio para la música electrónica, la razón de ser de este nuevo miembro de familia Pelícano, con capacidad para unas 500 personas. "Maré llega al puerto de A Coruña con la ambición de convertirse en una sala de referencia para conciertos y un nuevo punto de encuentro para los amantes del house y la electrónica más comercial", explica el grupo Pelícano.

En apenas unos metros de distancia, y con la posibilidad de alternar los espacios, habrá tres grandes eventos o salas para espectáculos en directo: Pelícano, con un aforo de 3.000 espectadores; la sala Inn, para 600; y Maré, con aproximadamente 500 asistentes a lo que se considera prácticamente una experiencia.

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