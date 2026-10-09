El festival Intersección reúne en A Coruña 27 películas de 22 países

Un momento de la presentación del festival Intersección 2026 Javier Alborés

El festival internacional de cine Intersección presentó la programación de su novena edición, que se celebrará entre el 13 y el 17 de octubre. El evento reunirá 27 películas procedentes de 22 países, con una selección marcada por el descubrimiento y la fuerte presencia de obras recientes. De esa selección, cuatro de ellas son estrenos mundiales, 17 en España y cinco en Galicia.

Esta cita vuelve a ser una oportunidad única para que el público vea por primera vez propuestas poco convencionales en el circuito de festivales.

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La programación recorre lenguajes y geografías diversas, con cintas de Europa, América, Asia y Oriente Próximo y dibuja una serie de preocupaciones comunes alrededor de la tecnología, la memoria, el territorio y el poder de la identidad.

Secciones

La sección ‘Galicia’ reúne una selección de diversos formatos y lenguajes. Pasará de la animación experimental de ‘Uttervoid’, de Blanca Rego; a la memoria íntima de ‘Moon Safari’, de Hugo Amoedo; pasando por el acercamiento al sufrimiento psíquico de ‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema; o por la exploración del territorio, el rito y el sonido de ‘Fun abalar a pedra que está no medio do mar’, de Breogán Xague.

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Por su parte, la sección ‘Fulgor’ reúne 14 filmes de producción española firmados por jóvenes cineastas en su mayoría. Son creaciones que llegan a Intersección desde festivales como Berlinale, Shorts o Annecy y que van desde la ficción al documental, pasando por la animación y el cine experimental.

Ambas secciones se completan en la Fundación Luis Seoane con las exposiciones ‘Órbita galega’ y ‘Fulgor’, que abrieron sus puertas hace unos días y que trasladan las propuestas del festival más allá de las salas de cine, poniéndolas en diálogo con las artes visuales