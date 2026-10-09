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A Coruña

El festival Intersección reúne en A Coruña 27 películas de 22 países

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 20:09
Un momento de la presentación del festival Intersección 2026
Un momento de la presentación del festival Intersección 2026
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El festival internacional de cine Intersección presentó la programación de su novena edición, que se celebrará entre el 13 y el 17 de octubre. El evento reunirá 27 películas procedentes de 22 países, con una selección marcada por el descubrimiento y la fuerte presencia de obras recientes. De esa selección, cuatro de ellas son estrenos mundiales, 17 en España y cinco en Galicia.

Esta cita vuelve a ser una oportunidad única para que el público vea por primera vez propuestas poco convencionales en el circuito de festivales.

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La programación recorre lenguajes y geografías diversas, con cintas de Europa, América, Asia y Oriente Próximo y dibuja una serie de preocupaciones comunes alrededor de la tecnología, la memoria, el territorio y el poder de la identidad.

Secciones

La sección ‘Galicia’ reúne una selección de diversos formatos y lenguajes. Pasará de la animación experimental de ‘Uttervoid’, de Blanca Rego; a la memoria íntima de ‘Moon Safari’, de Hugo Amoedo; pasando por el acercamiento al sufrimiento psíquico de ‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema; o por la exploración del territorio, el rito y el sonido de ‘Fun abalar a pedra que está no medio do mar’, de Breogán Xague.

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Por su parte, la sección ‘Fulgor’ reúne 14 filmes de producción española firmados por jóvenes cineastas en su mayoría. Son creaciones que llegan a Intersección desde festivales como Berlinale, Shorts o Annecy y que van desde la ficción al documental, pasando por la animación y el cine experimental.

Ambas secciones se completan en la Fundación Luis Seoane con las exposiciones ‘Órbita galega’ y ‘Fulgor’, que abrieron sus puertas hace unos días y que trasladan las propuestas del festival más allá de las salas de cine, poniéndolas en diálogo con las artes visuales

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