El Concurso de Tapas Picadillo ofrece como premio un curso en el Basque Culinary Center

Algunas de las tapas participantes en una edición anterior del concurso Picadillo Archivo El Ideal Gallego

Del 20 al 29 de noviembre se celebra en A Coruña la XXII edición del Concurso de Tapas Picadillo. Se trata del certamen gastronómico más antiguo de Galicia y lo organiza el Ayuntamiento para fomentar la cocina local y los productos de proximidad. Como novedad de este año, los premiados en las categorías principales (Mellor Tapa Creativa y Mellor Tapa Receitario Picadillo) serán galardonados, además, con un Curso de Cociña Innovadora en el Basque Culinary Center (San Sebastián, Guipuzcoa), centro de referencia mundial.

De nuevo habrá premios para el público que vote para elegir la tapa más popular, que se anunciará en la web del concurso. Los establecimientos interesados podrán inscribirse hasta el 21 de octubre. La participación es gratuita a través del formulario disponible en la web oficial (https://tapaspicadillo.es).

Todos los participantes recibirán la cartelería del concurso para su localización en el local, los dípticos con todos los establecimientos participantes y las rutas de tapeo, así como los códigos QR para la votación popular.