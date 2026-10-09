El Ayuntamiento espera un informe sobre el estado del metrosidero de los Cantones 

El metrosidero del obelisco antes de ser trasplantado y en una imagen de esta semana Archivo El Ideal Gallego

"La naturaleza es así", comentó la alcaldesa, Inés Rey, cuando se le preguntó sobre el estado del metrosidero de Los Cantones, cuyo aspecto desmejorado invita a pensar que está muerto o moribundo. Para determinarlo, el Ayuntamiento ha encargado un informe.

La alcaldesa hizo estas declaraciones en el programa radiofónico 'Cita en María Pita. "No tiene buen aspecto, fue un movimiento muy delicado. Ha sido un verano muy cálido. Es un árbol que lleva allí 20 años, no es histórico ni protegido. Se hizo un trasplante muy delicado, pero los árboles son seres vivos y a veces no salen adelante", advirtió.

Por lo demás, la alcaldesa confirmó que las obras de los Cantones avanzan conforme a lo previsto. "Va cogiendo ritmo final, y antes de final de año estará terminada. Y habrá verde", matizó, para tranquilizar a los que critican la falta de árboles. Porque la jardinería siempre es lo que se pone en último lugar.