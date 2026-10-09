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A Coruña

El Ayuntamiento espera un informe sobre el estado del metrosidero de los Cantones 

"No es un árbol histórico, tiene 20 años", señaló la alcaldesa que añadió: "La naturaleza es así

Abel Peña
Abel Peña
09/10/2026 11:53
El metrosidero del obelisco antes de ser trasplantado y en una imagen de esta semana
El metrosidero del obelisco antes de ser trasplantado y en una imagen de esta semana
Archivo El Ideal Gallego
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"La naturaleza es así", comentó la alcaldesa, Inés Rey, cuando se le preguntó sobre el estado del metrosidero de Los Cantones, cuyo aspecto desmejorado invita a pensar que está muerto o moribundo. Para determinarlo, el  Ayuntamiento ha encargado un informe

La alcaldesa hizo estas declaraciones en el programa radiofónico 'Cita en María Pita. "No tiene buen aspecto, fue un movimiento muy delicado. Ha sido un verano muy cálido. Es un árbol que lleva allí 20 años, no es histórico ni protegido. Se hizo un trasplante muy delicado, pero los árboles son seres vivos y a veces no salen adelante", advirtió. 

Por lo demás, la alcaldesa confirmó que las obras de los Cantones avanzan conforme a lo previsto. "Va cogiendo ritmo final, y antes de final de año estará terminada. Y habrá verde", matizó, para tranquilizar a los que critican la falta de árboles. Porque la jardinería siempre es lo que se pone en último lugar. 

El metrosidero de los Cantones, este miércoles

El calor del verano castiga al metrosidero de los Cantones, que presenta un aspecto cada vez más preocupante

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