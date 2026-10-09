El Ayuntamiento de A Coruña  advierte que las pymes tienen descuentos de la tasa de basura

Recogida de basura en A Coruña EC

El Ayuntamiento había anunciado que la tasa de basura subirá de forma considerable en los próximos años pero una cosa es escucharlo y otra es ver el recibo. Un autónomo alzó la voz para quejarse, un fotógrafo con un pequeño estudio de 69 metros cuadrados. En 2025 pagó 139 euros y este año, 329. Pensó que se trataba de un error.

La propia alcaldesa, Inés Rey, aclaró que no lo era durante su visita semanal al programa radiofónico 'Cita en María Pita'. "Es muy llamativo, pero la tasa de basura hay unas bonificaciones, que pymes y autónomos marcan en la Agencia Tributaria", explica. En el caso de esta persona, asegura, se soluciona cambiando el epígrafe para que se le aplique el descuento.

"No es que seamos unos tolilis que a un señor le cobramos 329 euros por un café. Estas cosas de los impuestos son farragosas, pero lo que hay que hacer es estar en el epígrafe correcto", aclaró. Rey reconoció que cambió la ordenanza, y que han cambiado los criterios, pero animó a los interesados a consultar el servicio municipal de información o el de la propia Agencia tributaria.