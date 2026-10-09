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A Coruña

BNG e PP denuncian a situación das 24 familias da Gramela

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 21:13
Reunión BNG con veciñas e veciños ameazados de desafiuzamento
Imaxe da reunión do BNG cos veciños ameazados de desafiuzamento
BNG
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O BNG e o PP manifestaron hoxe o seu malestar con respecto ás 24 familias da avenida Gramela ameazadas de desafiuzamento. Como expresou o Bloque nun comunicado, tras manter unha reunión cos afectados, o partido comprometeuse a levar ao Pleno do vindeiro mes de novembro unha moción “para todos os grupos municipais ofreceren o seu apoio a estas familias”. 

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Queremos un barrio para que a xente viva neles e non para que os especuladores inmobiliarios se lucren expulsando das súas casas as nosas veciñas”, afirmou a portavoz, Avia Veira. “O BNG nunca verá na vivenda un negocio, senón un dereito social. Quen si ve nela un negocio son os fondos voitres e os seus representantes políticos, a comezar por un PP que desde a Xunta ten a máxima responsabilidade en materia de vivenda”, conclúe. 

Aprobar medidas

Pola súa banda, o portavoz dos populares, Miguel Lorenzo, destacou que “na nosa cidade, toca aprobar todas as medidas posibles para axudar aos coruñeses, pero Inés Rey demostrou a súa incompetencia”. “Cada vez parécese máis a Pedro Sánchez, que dicía que non ía haber máis desafiuzamentos e chegamos aos 250.000 e que ía construír 180.000 vivendas e non chegaron nin a dez mil”, lamentou. 

Na súa opinión, “hai que buscar solucións ao problema da vivenda e non enfrontamento”. “Inés Rey ten 40 vivendas municipais baleiras pendentes de reparación, cando hai 24 familias afectadas pola non renovación de alugueiros na Gramela, Troncoso e avenida Finisterre. En Labañou o Concello ten varios pisos municipais baleiros que podería destinar a estas familias”, comentou. “Os coruñeses e os españois non queren ruído, non queren a polarización permanente como pasa cos gobernos na Coruña e en España, queren solucións aos seus problemas”, dixo.

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