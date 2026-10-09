A Coruña se despide de A Casiña hasta que aparezcan un comprador... y trabajadores

Exterior de A Casiña German Barreiros

Son dos las ofertas que maneja Javier García para traspasar A Casiña, el histórico local de la calle Mantelería que reflotó en 2023, reformó en 2026 y del que se intenta deshacer apenas unos meses después de ese último lavado de cara. El establecimiento que marcó el inicio de una meteórica carrera como empresario del ocio, y que le ha llevado a situar El Ama (San Juan) y La Tóxica (Torreiro) como referentes, es ahora un quebradero de cabeza.

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No es que A Casiña no funcione, es que le faltan piezas para ponerla en marcha. Es decir, no encuentra trabajadores. Y se ha cansado de desconcertar a los clientes y alternar días de apertura y cierres forzosos e inesperados. Si bien García ya tenía en mente y ya había anunciado su traspaso, en este tiempo de negociación cerrará definitivamente las puertas de la antigua tasca y ahora remozada coctelería de autor. “Lo que más me duele es cerrar por carecer de personal, pero es que el motivo es ese: la falta de trabajadores para la noche. Intento abrir, pero no puedo porque no tengo personal”.

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García ha ido haciendo equilibrios con el personal de sus otros dos establecimientos y extras eventuales, lo que le ha permitido abrir la mayor parte de las semanas. Sin embargo, cree que es una cuestión de “falta de seriedad” de quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo. “Hay quien te da el sí y ya ni empieza cuando le toca. La gente está obcecada y encontrar gente sea responsable es casi imposible. Diría que la gente de la noche no se lo toma como algo serio, sino como un pasatiempo”, lamenta.

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Los dos locales más representativos y con más historia de la calle Mantelería, A Casiña y A Tasca, se encuentran en proceso de transición. Es decir, en traspaso. El precio de ambos ronda los 50.000 euros, porque hasta en eso parecen ir de la mano. La calle sigue manteniendo su pulso y, por ejemplo, Los Floreros atrae tanto a clientes de mediana edad que empezaron allí como a nuevos habituales de la noche de A Coruña.

Javier García ha reiterado en más de una ocasión su deseo de no deshacerse del que fue su primer local, especialmente por una cuestión simbólica. Sin embargo, solamente cinco meses después de la reapertura de A Casiña, pone en manos de otro empresario el futuro del local.