A Coruña inicia una fiesta entre “el Beckenbauer de Katanga” y “la Rowling de O Ventorrillo”

Luis Suárez, de Azteca Box, da el pregón ante la mirada de Alda Pittaluga Joaquín Abad

Las fiestas de O Ventorrillo siempre caen en la misma fecha, pero la hora de inicio empieza a ser una incógnita. Es tal el volumen de homenajeados y tan comprimida la agenda que, una vez más, el acto de inaugural se retrasó una hora. Mereció la pena la espera, sí, porque Luis Suárez y Alda Pittaluga manejan como pocos el arte de empatizar. Pero lo cierto es que Claxxon llegaron haciendo honor a su nombre y acumulando un retraso que a punto estuvo de quitarle tiempo a una de las actuaciones más esperadas.

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Alrededor de medio centenar de niños subieron al escenario, ya con unos cuantos minutos sobre el horario previsto, para recibir los diplomas y premios correspondientes al concurso de dibujo y relato. Entre ellos estaba Lara LaNuit, que seguramente no tardará mucho en ser pregonera o protagonista de una de las actuaciones de las fiestas del barrio. El presidente de la asociación, José Ángel Souto, recordó que las fiestas “no quieren limitarse a espectáculos para contemplar, sino que los vecinos deben ser protagonistas”, para recordar el talento existente en O Ventorrillo.

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Y eso fue precisamente de lo que se encargó en un emotivo discurso Luis Suárez, de Azteca Box.. El bonachón responsable de Azteca Box que puede pasar por el perfecto relaciones públicas. Deportivista hasta la médula y querido por cuantos le conocen. “De 39 años de vida laboral, 35 han sido entre As Conchiñas, Katanga y Mariñeiros”, recordó. “Nunca me cansaré de repetir que la gratituid no tiene fecha de caducidad”, añadió. Y fue cuando inició el viaje hacia el pasado, hacia los tiempos en los que las pistas de fútbol lo eran también para hacer trompos y aprender a conducir. Nombró a Guillermo Valeiro, “el Beckenbauer de Katanga”, además de la generación perdida y el coraje de sus madres. Pidió “una placa un monolito para ellos” y finalizó tomando eso de “en A Coruña nadie es forastero” para dar la bienvenida a los migrantes que ahora ayudan a mantener el barrio en pie.

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Finalmente, Alda Pittaluga, una polifacética artista con triple nacionalidad y 25 años de trayectoria en el barrio, fue presentada como “la artista más reconocida de O Ventorrillo”, lo que le sirvió para reivindicarse como “la Rowling” del barrio. Pidió paciencia a los más pequeños, y mucha lectura acompañado de los adultos.