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A Coruña

A Coruña empieza a bailar con la novena edición de Quincegotas

Más de una decena llenarán de danza distintos espacios de la ciudad hasta este domingo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 18:59
La primera actuación del festival Quincegotas fue en la explanada de la Domus
La primera actuación del festival Quincegotas fue en la escalinata de la Domus
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La principal cita de la danza contemporánea en espacios urbanos de la ciudad, el festival Quincegotas, estrenó este viernes su novena edición. Catorce propuestas artísticas llenarán A Coruña de baile hasta el próximo domingo 11. La escalinata de la Domus, la Cúpula del Parque de Eirís, la plaza de la Fábrica de Tabacos y, por primera vez la plaza de María Pita, se convertirán en escenarios para una programación que apuesta por llegar la creación contemporánea al espacio público.

La programación comenzó hoy en la escalinata de la Domus, uno de los espacios más identificados con el festival. En ella participaron el CDAN Lugo, que presentó 'SOMA' y  el Conservatorio Profesional de Danza de la Deputación de A Coruña con 'Diferencial'. Completaron el programa Riart Company con 'Derivé', y los bailarines Héctor Plaza y Kiko López, que interpretaron 'Lo que los árboles no cuentan'.

El festival Quincegotas lleva la danza contemporánea a cuatro espacios emblemáticos de A Coruña

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El sábado por la mañana la actividad se traslada a la Cúpula del parque de Eirís, donde se desarrollará la sección Quincegotas Emerxente, concebida como un espacio para dar visibilidad a nuevas voces de la danza contemporánea.

La programación reunirá las propuestas Tánguela, de Myriam González; A vergonza era verde e comeuna a vaca, de Alicia López; Threadscap, de Samuel Galán; y Pensar a contratiempo, de Suevia Rojo.

El festival de danza Quincegotas llenará A Coruña de movimiento

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Por la tarde, la actividad continuará en la plaza de la Fábrica de Tabacos, que acogerá Mover Cenizas, de Maruxa Salas y Erick Jiménez; Extender como si pudiera, de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.

Primera vez de María Pita

La principal novedad de esta novena edición será la incorporación de la plaza de María Pita como nuevo escenario de Quincegotas. El espacio acogerá además la jornada de clausura, prevista para el domingo 11 de octubre a partir de las 18.00 horas.

El cierre del festival contará con Recreo, de Meraki Cía; Campo Abierto, de María Garzaráin; y Manifesto, de Ángel Duran.

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