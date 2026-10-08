Unha exposición conmemora as 20 edicións do Ciclo de Coros Galegos na sala Salvador de Madariaga
O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, presidiu este xoves a apertura da mostra 'Teño que cantar', na sala municipal de exposicións Salvador de Madariaga. A mostra conmemora as 20 edicións do Ciclo de Coros Galegos, organizado por Cántigas da Terra, que celebra este 2026 os 110 anos da súa fundación, coa colaboración do Concello.
"Desde o Goberno de Inés Rey continuamos promovendo e dando a coñecer a nosa cultura e os axentes e entidades que a manteñen viva e activa", sinalou Gonzalo Castro. O edil sinalou que o Ciclo de Coros Galegos sitúase como o "epicentro da cultura tradicional na Coruña durante o outono". Polos seus escenarios pasaron, ao longo da súa traxectoria, os coros históricos de Galicia, os grupos folclóricos máis destacados e unha parte fundamental das manifestacións culturais da tradición oral do país: regueifeiras, grupos folk, grupos de teatro...
A exposición recolle o desenvolvemento deste evento emblemático e a súa profunda vinculación co tecido asociativo e musical galego. A mostra reúne pezas e documentos orixinais conservados nos arquivos das históricas agrupacións que participaron edición tras edición: o Real Coro Toxos e Froles, a Coral De Ruada, Cantigas e Agarimos e a propia entidade organizadora.
Así mesmo, a exposición amosa o legado e a memoria das principais agrupacións de música tradicional e corais da cidade que formaron parte das primeiras edicións do festival. En conxunto, a mostra transfórmase -ao xeito do propio Ciclo- nunha sorte de memoria musical e visual de Galicia e da cidade, ofrecendo ao público un patrimonio orixinal de incalculable valor histórico.