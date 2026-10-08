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A Coruña

Una escalera de caracol que reflexiona sobre el valor y el tiempo inaugura el nuevo espacio del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

El estreno está protagonizado por una instalación de Marina González Guerreiro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 16:21
Marina González Guerreiro junto a su instalación ‘La espiral del caracol’
Marina González Guerreiro junto a su instalación ‘La espiral del caracol’
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El Centro de Arte de la Fundación María José Jove estrenó este jueves su nuevo espacio de proyectos de su sede de A Grela, el ‘Espacio Polígono’. Y lo hizo inaugurando su primera exposición temporal, firmada en esta ocasión por la artista Marina González Guerreiro.

Se trata de ‘La espiral del caracol’, un proyecto que reflexiona sobre el valor y también sobre el tiempo, una instalación de madera prefabricada que la propia creadora inauguró ayer acompañada de la crítica Rosa Lleó y de la directora del Centro de Arte de la Fundación María José Jove, Susana González.

La propia Lleó recuerda que estas estructuras, las escaleras de caracol, han funcionado a lo largo de la historia, en arquitecturas religiosas sobre todo, como un axis mundi que conecta la parte terrenal con la trascendental.

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Son catorce los peldaños de esta escalera del Centro de Arte, sobre los cuales se disponen objetos de todo tipo. A simple vista, los situados en los primeros peldaños se ven con detalle mientras los más altos solo se intuyen. “Una arquitectura donde las cosas aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer”, asegura Lleó sobre esta creación de González Guerreiro pintada en tonos que degradan desde el blanco al naranja, con una barandilla de cuerda envuelta en cuentas y abalorios que contrastan con la robustez de la propia estructura.

Sobre los peldaños de la instalación, los objetos que se pueden ver son cuentas, abalorios, platos, velas, dados o una pequeña bola del mundo, entre otros muchos. Algunos de ellos están modelados por la propia artista, otros, adquiridos en bazares y tiendas de segunda mano. Todos ellos están cubiertos parcialmente por cera, perdiendo su condición original para adquirir nuevas condiciones entre el objeto cotidiano y la mera mercancía.

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En los peldaños más bajos están las cuentas, abalorios y adornos, objetos que remiten a prácticas manuales como contar o decorar, vinculados a espacios domésticos y realizados por mujeres, principalmente. Los pasatiempos y juegos de azar ocupan los espacios más altos. De este modo, la instalación reflexiona también sobre el valor, el tiempo e incluso el trabajo.

‘La espiral del caracol’ estrena así el ‘Espacio Polígono’, un pequeño habitáculo abierto al exterior, de dimensiones reducidas y en relación directa con el paisaje industrial del polígono de A Grela. Este nuevo espacio acogerá en el futuro más proyectos de nueva producción e intervenciones creadas ex profeso para este lugar, poniendo especial atención a prácticas artísticas en consolidación.

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