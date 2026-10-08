Una escalera de caracol que reflexiona sobre el valor y el tiempo inaugura el nuevo espacio del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

Marina González Guerreiro junto a su instalación ‘La espiral del caracol’ German Barreiros

El Centro de Arte de la Fundación María José Jove estrenó este jueves su nuevo espacio de proyectos de su sede de A Grela, el ‘Espacio Polígono’. Y lo hizo inaugurando su primera exposición temporal, firmada en esta ocasión por la artista Marina González Guerreiro.

Se trata de ‘La espiral del caracol’, un proyecto que reflexiona sobre el valor y también sobre el tiempo, una instalación de madera prefabricada que la propia creadora inauguró ayer acompañada de la crítica Rosa Lleó y de la directora del Centro de Arte de la Fundación María José Jove, Susana González.

La propia Lleó recuerda que estas estructuras, las escaleras de caracol, han funcionado a lo largo de la historia, en arquitecturas religiosas sobre todo, como un axis mundi que conecta la parte terrenal con la trascendental.

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Son catorce los peldaños de esta escalera del Centro de Arte, sobre los cuales se disponen objetos de todo tipo. A simple vista, los situados en los primeros peldaños se ven con detalle mientras los más altos solo se intuyen. “Una arquitectura donde las cosas aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer”, asegura Lleó sobre esta creación de González Guerreiro pintada en tonos que degradan desde el blanco al naranja, con una barandilla de cuerda envuelta en cuentas y abalorios que contrastan con la robustez de la propia estructura.

Sobre los peldaños de la instalación, los objetos que se pueden ver son cuentas, abalorios, platos, velas, dados o una pequeña bola del mundo, entre otros muchos. Algunos de ellos están modelados por la propia artista, otros, adquiridos en bazares y tiendas de segunda mano. Todos ellos están cubiertos parcialmente por cera, perdiendo su condición original para adquirir nuevas condiciones entre el objeto cotidiano y la mera mercancía.

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En los peldaños más bajos están las cuentas, abalorios y adornos, objetos que remiten a prácticas manuales como contar o decorar, vinculados a espacios domésticos y realizados por mujeres, principalmente. Los pasatiempos y juegos de azar ocupan los espacios más altos. De este modo, la instalación reflexiona también sobre el valor, el tiempo e incluso el trabajo.

‘La espiral del caracol’ estrena así el ‘Espacio Polígono’, un pequeño habitáculo abierto al exterior, de dimensiones reducidas y en relación directa con el paisaje industrial del polígono de A Grela. Este nuevo espacio acogerá en el futuro más proyectos de nueva producción e intervenciones creadas ex profeso para este lugar, poniendo especial atención a prácticas artísticas en consolidación.