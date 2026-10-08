Un pastor evangélico media entre la Policía Local y los vecinos de Los Arcones tras un incidente policial

Afectados explican en el lugar del incidente lo que ocurrió Quintana

La Policía Local da por concluido el incidente entre sus agentes y los residentes de las viviendas sociales de Los Arcones que se saldó con varias personas rociadas con espray pimienta por un agente. Este jueves por la mañana se celebró una reunión de la Policía Local con el pastor evangélico que es el portavoz oficioso de la comunidad, según explican los afectados. Tras la conversación, estos se comprometieron a respetar las normas de estacionamiento y, en caso de una queja, no salir en tropel para enfrentarse con el policía que esté sancionándoles.

Esto fue, a grandes rasgos, lo que ocurrió el martes pasado. Una patrulla del 092 se había detenido en Orillamar, al descubrir un vehículo estacionado sobre la acera, con los intermitentes puestos. Los agentes salieron de su vehículo para multarlo y entonces tuvo lugar una escena muy familiar para cualquiera: el conductor volvió corriendo asegurando que solo había subido un momento a su casa (a buscar una chaqueta).

Pero los policías no aceptaron sus excusas. Cada vez se congregaban más y más personas (más de catorce, según fuentes policiales) y se lanzaron amenazas. Aquello elevó la tensión y los policías usaron sus armas para disuadirles. Uno de los agentes empleó el espray con tan mala suerte que afectó a una niña de corta edad. Los vecinos consideran la respuesta excesiva y aseguran que nunca llegaron a agredirles. De todos modos, y a pesar del entendimiento alcanzado, eso no significa que no se tramiten las sanciones por amenazas y desobediencia a un agente de la autoridad.

Un incidente del 092 con un espray revela el problema del mal estacionamiento en la parte alta de Orillamar Más información

Esta zona, la del cruce con la calle Luis Rodríguez Lago, lleva mucho tiempo generando problemas de aparcamiento, porque algunos vecinos de Los Arcones consideran suyos los espacios de aparcamiento, a pesar de que ni siquiera son zona verde. Este hecho quedó patente hace unos meses cuando, tras urbanizarse parte de la calle y reasfaltarse, algunos escribieron con espray su nombre en el asfalto.

Además, también han estallado conflictos con otros conductores. La Policía Local ha estado intentando solucionar el problema, sancionando a los vehículos, hasta que ocurrió el incidente del martes.