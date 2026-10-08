El parking de la futura intermodal espera por el Adif con la gestión del servicio en el aire

Entrada del parking de la intermodal, en la avenida de A Sardiñeira Quintana

Hace más de nueve meses que la Xunta tiene terminada su parte en el proyecto intermodal de A Coruña. En el plan de las obras, que contó con una inversión total de más de 45 millones de euros, se incluía la estación de autobuses de la avenida de A Sardiñeira, pero también el parking, compuesto en un principio por 300 plazas, pero que, una reciente modificación amplió a más de 560.

En el convenio firmado en el año 2021 entre Transportes, el Adif, la Xunta y el Gobierno local, la idea estaba clara. La Xunta entregaba al administrador ferroviario el parking una vez puesto a punto y éste cedía la explotación del parking al Ayuntamiento veinte años, una vez entre en funcionamiento la intermodal. Al finalizar la cesión, retornaría al Adif.

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Por el momento, y con el aparcamiento listo desde hace varios meses, el Adif no se ha pronunciado sobre sus planes con esta construcción y, según indicó el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el pasado martes, la gestión del servicio todavía está en el aire: “Puxemos a principios de ano o parking a Adif, que aínda non o recepcionou, e parece ser que non lle interesa a súa xestión”, concretó Calvo.