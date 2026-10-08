El parking de la futura intermodal espera por el Adif con la gestión del servicio en el aire
Hace más de nueve meses que la Xunta tiene terminada su parte en el proyecto intermodal de A Coruña. En el plan de las obras, que contó con una inversión total de más de 45 millones de euros, se incluía la estación de autobuses de la avenida de A Sardiñeira, pero también el parking, compuesto en un principio por 300 plazas, pero que, una reciente modificación amplió a más de 560.
En el convenio firmado en el año 2021 entre Transportes, el Adif, la Xunta y el Gobierno local, la idea estaba clara. La Xunta entregaba al administrador ferroviario el parking una vez puesto a punto y éste cedía la explotación del parking al Ayuntamiento veinte años, una vez entre en funcionamiento la intermodal. Al finalizar la cesión, retornaría al Adif.
Por el momento, y con el aparcamiento listo desde hace varios meses, el Adif no se ha pronunciado sobre sus planes con esta construcción y, según indicó el vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el pasado martes, la gestión del servicio todavía está en el aire: “Puxemos a principios de ano o parking a Adif, que aínda non o recepcionou, e parece ser que non lle interesa a súa xestión”, concretó Calvo.