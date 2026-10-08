Nuria Valiño, especialista del Materno: "El cambio en la atención al parto hace que las madres vuelvan a elegir la sanidad pública"

La especialista del Materno Nuria Valiño Patricia G. Fraga

Aunque el aumento de la población extranjera es uno de los principales motivos detrás del incremento de partos en el área sanitaria de A Coruña, hay uno que para la especialista en medicina materno fetal del Chuac Nuria Valiño es todavía más importante.

¿Qué motivo o motivos están detrás del incremento?

Creo que es consecuencia de los cambios que llevamos introduciendo en nuestro centro respecto a la atención al parto. En los últimos 8 a 10 años ha cambiado mucho cómo manejamos las consultas, el diagnóstico prenatal o la introducción de cribados para prevenir complicaciones en la gestación. Todo esto ha mejorado la percepción de las pacientes.

¿Qué cambio ha sido más importante?

Se ha introducido una humanización en el hospital para dar respuesta a lo que la población demanda. Las embarazadas son en su mayoría gestantes sanas que vienen a vivir una experiencia importante que nada tiene que ver con la enfermedad. Se busca darles protagonismo, que puedan tomar decisiones y que se respete cómo cada gestante quiere manejar su proceso. Estas mejoras hacen que pacientes que en otro momento habrían optado por otras opciones vuelvan a elegirnos.

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En redes sociales se ven cada vez más madres que usan materiales que antes no eran comunes, ¿esto se ha trasladado a la sanidad pública?

Sí, en los partos de bajo riesgo intentamos contar con más material: desde pelotas hasta diferentes posiciones o analgesias a las que la mujer puede recurrir. Para ellas también es muy importante el acompañamiento constante, algo que hemos instaurado en todas las consultas y paritorios.

¿Cómo ha cambiado ese tema?

Cuando llegué a este hospital en 2010, era anecdótico que la paciente estuviera acompañada en todo momento. Si había una cesárea o un parto instrumental, el acompañante no podía pasar. Hoy día lo anecdótico es que no puedan. Además, es infrecuente que haya una separación del recién nacido; incluso los cuidados neonatales iniciales se hace piel con piel.

Se habla de “embarazos geriátricos”, ¿es correcto?

Ese término es bastante desafortunado porque estaríamos llamando así a casi la mitad de la población. Lo adecuado es entender la edad como un factor a valorar para cribados o tratamientos, pero hay que huir de ese tipo de etiquetas.

¿Hay más embarazos mediante reproducción asistida por demorar la maternidad?

Sí. Entre que una mujer se plantea ser madre, lo intenta y no lo consigue, se sitúa en edades en las que es necesario recurrir a la fecundación in vitro. Además, los modelos de familia monoparentales o parejas del mismo sexo recurren habitualmente a estas técnicas.