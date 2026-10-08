Miren Urbieta-Vega, soprano que debuta en 'Tosca' en A Coruña | “He sido muy profesora conmigo misma, aprendes mucho cuando das clase a otros”

Miren Urbieta-Vega, con la bahía del Orzán de fondo German Barreiros

La soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega debutará en A Coruña, los días 22 y 24 de octubre en el Palacio de la Ópera, en el rol de Floria Tosca, su primera vez en una ‘Tosca’ de Puccini en la que asegura tienen gran importancia “las emociones”, una ‘Tosca’ “veraz en cuanto a lo que Puccini pudo concebir, con algunas cosas un poquito modernas o más actuales”, relata.

Será su tercera vez formando parte de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña (formó parte de la gala de 2022 y de ‘La Boheme’ en 2024), aunque recuerda que también colaboró dos veces con la Orquesta Gaos y otra con la Joven Orquesta de la OSG, “haciendo los últimos cuatro ‘lieder’ de Strauss con José Miguel Pérez Sierra” en 2023.

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“Todas las veces que he estado, he recibido muchísimo cariño por parte del público de A Coruña”, comenta Urbieta-Vega, que reflexiona sobre el motivo, que quizá sea el parecido entre la urbe herculina y su San Sebastián natal: “Yo me siento como en casa”.

Música y pedagogía

Cuestionada sobre sus primeras decisiones para encaminarse al canto, ríe: “Ahí tendríamos para dos horas, pero yo te lo resumo”.

“Siempre he tenido claro que me iba a dedicar a la música desde pequeñita”, reconoce, recordando que cantaba desde los seis años en una escolanía, siguiendo en otros coros por el País Vasco. “Pero jamás tuve claro dentro de la música cuál iba a ser mi espacio y eso me costó encontrarlo”, apunta al tiempo que rememora sus primeros pasos con el txistu, “un instrumento folclórico vasco”, tras el que siguió el clarinete.

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La vida la puso “a llevar el compás” de su coral a los 18 años y ahí empezaron los “cursos de dirección”, alternados con sus estudios de magisterio de educación musical. “En ese momento ya tenía claro que me gustaba la pedagogía, yo soy muy maestra desde muy niña”, comenta con una sonrisa. Fue la gente de su alrededor la que la convenció de apostar por el canto y ella se decantó por estudiar “el superior de canto, con la idea de mejorar mi técnica para enseñar mejor”, pero ahí descubrió la ópera y la interpretación y que su voz tenía “muchísimas posibilidades”. Ahí empezó, “a ver dónde nos lleva, y ese ‘vamos a ver’ nos lleva aquí, a hacer ‘Tosca’ en Coruña”, dice entre risas.

Esa vertiente pedagógica hizo que hace años sacase plaza para dar clase de canto en el conservatorio Jesús Guridi de Vitoria. Tuvo que renunciar a un ‘stage’ de alto rendimiento en Marsella por las oposiciones, pero acabó logrando la plaza y durante seis años dio clase, hasta que “empezaron a aparecer los contratos” tras varios premios a sus interpretaciones. “Tuve que pedir la excedencia, fue como ‘vamos a probar qué es lo que nos da el canto’ y, desde entonces, llevo ocho años de excedencia y parece que no va mal la cosa”, cuenta sonriendo.

Cuando eres docente tienes que intentar entender qué es lo que le ocurre al alumno, ayudarle y para eso hacen falta recursos Miren Urbieta-Vega

Esa vertiente de la enseñanza sirve también a la hora de ponerse frente a un director o a un equipo artístico para saber cómo entender una orden o un detalle a tener en cuenta. “Cuando eres docente tienes que intentar entender qué es lo que le ocurre al alumno, ayudarle y para eso hacen falta recursos. Ser una persona con muchos recursos siempre es importante a la hora de ser tú también el propio intérprete y que el director te diga que tienes que hacer algo en concreto, tienes que saber elegir el recurso concreto para cada ocasión”, explica Urbieta-Vega, que añade que la parte docente “te da una parte analítica, de los demás, pero también de ti misma. Yo he sido muy profesora conmigo misma, muy autodidacta, aunque he tenido muy buenos profesores, también he tenido un punto de autoenseñarme, porque aprendes mucho cuando das clases a otros”.

Ahora debuta en ‘Tosca’, pero también sueña con otros roles, como el ‘Suor Angelica’, “que lo estudié mucho”, pero, alejada de Puccini, “me encantaría hacer la Desdémona de ‘Otelo’”.