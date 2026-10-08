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A Coruña

Las "irrepetibles" fiestas de un barrio de A Coruña

La Ciudad Vieja ya habla de 2026 como un año histórico

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/10/2026 21:08
Pulpo y churrasco en la plaza de Azcárraga para el día mayor de las fiestas, amenizado con el concierto de Os Revenidos
Pulpo y churrasco en la plaza de Azcárraga para el día mayor de las fiestas, amenizado con el concierto de Os Revenidos
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Los vecinos de la Ciudad Vieja se despertaron el jueves con la misma sensación de quienes se pegan un fiestón y despiertan en una realidad muy diferente: entre la satisfacción y la nostalgia. Y es que, según reconocen desde una exhausta directiva vecinal, repetir lo conseguido en 2026 va a ser muy difícil. "Creemos que es muy difícil repetir unas fiestas iguales. Si seguimos organizando, intentaremos algo igual o parecido", afirma Leonardo Méndez, el presidente.

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El dirigente califica los festejos de "sobresalientes" y cree que "superaron con creces las expectativa, tanto desde el planteamiento como en el desarrollo finalmente". "Incluso tuvimos algo de suerte con el tiempo, que no afeó el buen desarrollo de la programación", prosigue en el análisis de unos días que se dividieron en dos tandas: viernes y sábado, así como martes y miércoles.

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Tal y como era de esperar, la jornada de mayor afluencia fue la primera, con la nostalgia ochentera a cargo de Nacha Pop y La Unión. "Desde el punto de vista de asistencia, el día del Rosario fue mejor que la noche anterior. El elemento diferenciador fue el viernes, con el concierto de Nacha Pop y Rafa Sánchez. Dejó buen sabor de boca entre vecinos, Ayuntamiento y hosteleros. El ambiente que se respiraba era realmente muy sano, con gente disfrutando mucho", finaliza.

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