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A Coruña

La Universidad de Valencia premia a un magistrado del TSXG por tres de sus fallos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 23:01
José Fernando Lousada
Archivo El Ideal Gallego
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El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) José Fernando Lousada Arochena ha sido reconocido por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia por la calidad y el uso sustancial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en sus sentencias.

Después de analizar más de 300 resoluciones dictadas en 2025, el grupo de investigación ArgumentaDH ha distinguido al magistrado del alto tribunal gallego por tres fallos en los que fue ponente. Además, ha destacado “su amplísima trayectoria en una aplicación del derecho coherente con los estándares internacionales de derechos humanos”. “Estoy muy agradecido de que una institución tan prestigiosa haya pensado en mí para la concesión del premio”, ha señalado Lousada

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