La Universidad de Valencia premia a un magistrado del TSXG por tres de sus fallos

José Fernando Lousada Archivo El Ideal Gallego

El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) José Fernando Lousada Arochena ha sido reconocido por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia por la calidad y el uso sustancial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en sus sentencias.

Después de analizar más de 300 resoluciones dictadas en 2025, el grupo de investigación ArgumentaDH ha distinguido al magistrado del alto tribunal gallego por tres fallos en los que fue ponente. Además, ha destacado “su amplísima trayectoria en una aplicación del derecho coherente con los estándares internacionales de derechos humanos”. “Estoy muy agradecido de que una institución tan prestigiosa haya pensado en mí para la concesión del premio”, ha señalado Lousada.