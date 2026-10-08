La Lotería Nacional deja un segundo premio en A Coruña

Administración de lotería en el Centro Comercial Cuatro Caminos Cedida

El sorteo de La Lotería Nacional de este jueves 8 de octubre ha dejado uno de sus premios en la ciudad de A Coruña, en concreto el segundo, ha recaído en esta ocasión en el boleto 07036, que ha sido agraciado con la cantidad de 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo .

El boleto fue despachado en el Centro Comercial Cuatro Caminos, en la calle Ramón y Cajal.

Dicho número también fue vendido en Arganda del Rey, (Madrid); El Ejido, (Almería); Ibiza, Cáceres, Salamanca, Sevilla, Valencia, Tarazona,(Zaragoza) y Santa Cruz de Tenerife.

El primer premio ha correspondido al número 24886 que ha ido a parar a las provincias de Granada, Alicante, Barcelona, Cádiz, Murcia, Navarra, Sevilla, Teruel, Valladolid y Zaragoza, otorgando 30.000 euros al décimo y 300.000 euros a la serie.

Los reintegros corresponde al 4, 6 y 7