La estación de tren opera por encima de lo previsto antes del nuevo corte

Vista de la estación provisional de tren, desde la avenida del Ferrocarril Vistas de la estación intermodal de A Coruña Quintana

La estación de tren de A Coruña vivirá entre el 5 y el 12 de noviembre un nuevo ‘apagón’ ferroviario. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, el corte –el tercero en lo que va de año en la terminal– es necesario para realizar las últimas operaciones, entre ellas la sustitución del andén provisional (compone las vías 10 y 12), que albergó gran parte del tráfico ferroviario desde la puesta en marcha de la estación provisional, a finales de 2024. Mientras tanto, y ya con las otras seis vías disponibles, la terminal coruñesa trabaja a todo gas en un espacio incluso mayor de lo inicialmente previsto.

En los últimos dos años, parecen haber sido las obras las que se han adaptado a los viajeros y no al revés. Por lo menos, desde que se levantó el edificio de la avenida del Ferrocarril. Y es que, durante mucho tiempo, el tráfico ferroviario primero se dividió en las ya construidas vías definitivas 1 y 2, y en las momentáneas 10 y 12. Al poco tiempo, también se estableció el tercer andén, que durante mucho tiempo acogió por un lado los servicios Regionales, sobre todo hacia Vigo, y por el otro actuaba como una especie de plataforma laberíntica hacia el parking.

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Último 'apagón'

Después de los últimos trabajos en la playa de vías y andenes, durante junio y julio, la futura estación intermodal empezaba a tomar forma y, poco a poco, se comenzó a operar también en las últimas vías (6 y 7). Desde hace unas semanas, los trenes tienen ocho vías para escoger. Algo que no sucedía ni en la estación antigua ni en el proyecto de la intermodal, donde en ambos casos se planteaban tres andenes y seis vías.

Precisamente en esas dos últimas es donde parece que se van a instalar los convoyes de la serie 599 que realizan a diario el trayecto entre A Coruña y Vigo. Desde la última plataforma –que colinda con la estación de buses–, es necesario bordear el resto de vías hacia la entrada actual, en la avenida del Ferrocarril. Esto no sucederá, sin embargo, una vez entre en funcionamiento la estación intermodal, donde a diferencia de otras terminales gallegas como Ourense o Santiago, no contará con ningún paso a nivel. Aunque sí se espera una larga caminata desde la entrada, en San Cristóbal, hasta la zona de embarque.