La coruñesa Vaca Films llevará a la gran pantalla el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

Álvaro Brechner, Mari Mar Blanco, Laia Manzanares, Pol Monen, parte del equipo de 'El hijo de todos' JUAN NAHARRO GIMENEZ

La historia del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA llegará a la gran pantalla próximamente. Lo hará a través de una coproducción en la que participan la coruñesa Vaca Films, Bowfinger International Pictures, Esto también pasará, El hijo de Todos AIE, Telecinco Cinema y Pampa Films, en colaboración con Sony Pictures Entertainment Iberia y la participación de Mediaset y Movistar Plus.

La cinta abordará la historia desde una perspectiva poco explorada hasta la fecha en el audiovisual, la de su familia. Está previsto que el rodaje comience próximamente en varias localizaciones del País Vasco, trasladando la acción a julio del 97, momento en el que la vida de esta familia cambia para siempre. El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco provocó una movilización masiva sin precedentes en España, que quedó grabada en la memoria colectiva española.

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La película se llamará 'El hijo de todos' y busca recuperar la dimensión más íntima y humana de lo acontecido a finales de los 90, con el objetivo de acercar a las generaciones que no lo vivieron aquellos hechos. A través de la mirada familiar, la cinta reconstruye la angustia, incertidumbre y esperanza vivida aquellos días.

El título de la película se basa en la frase que la madre de Miguel Ángel Blanco, Consuelo Garrido, pronunció tras conocer la noticia de su asesinato: "ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos".

El equipo

El director de 'El hijo de todos' será Álvaro Brechner, que también ha dirigido 'La noche de 12 años'. En el papel de Miguel Ángel Blanco estará Pol Monen, nominado al Goya a mejor actor revelación por 'Amar'.

Completarán el elenco Laia Manzanares, como Mari Mar Blanco; María Botto, como Consuelo Garrido; José Luis Pérez García Pérez, como el padre de Miguel Ángel Blanco; y Asier Etxandia, como Carlos Tororika, alcalde de Ermua en el momento de los hechos.

El guio lo firman Eduard Sola y Juma Fodde y es el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación que ha contado con testimonios directos de aquellos sucesos.

"Esta es la historia de cómo se perdió el miedo. De cómo, en medio de la angustia, nació una esperanza colectiva. De cómo millones de personas hicieron suyo el destino de Miguel Ángel Blanco, un joven al que la inmensa mayoría no conocía, pero por cuya vida salieron a la calle. Es la historia de una familia y de la solidaridad de todo un país", asegura Brechner.